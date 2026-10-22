경기도-네덜란드 노르트브라반트주, 첨단산업·미래모빌리티 협력 증진

경기도와 네덜란드 노르트브라반트주가 반도체·첨단기술 분야의 협력 기반을 바탕으로 스마트모빌리티와 자율주행 등 미래 교통기술 분야 교류·협력을 확대해 나가기로 했다.

22일 도에 따르면 추미애 지사는 이날 도담소에서 이나 아데마(Ina Adema) 네덜란드 노르트브라반트주지사를 만나 반도체와 미래모빌리티 등 첨단산업 분야의 교류·협력 확대 방안을 논의했다.

▲추미애 경기도지사와 이나 아데마 노르트브라반트주지사 등 양 도시 관계자들이 의견을 나누고 있다. ⓒ경기도

경기도와 노르트브라반트주는 2024년 우호협력 관계를 맺었으며, 두 지역은 반도체와 혁신기술 분야의 산업 기반을 바탕으로 협력을 이어오고 있다. 이날 면담에서는 자율주행 기술과 지능형 교통체계(ITS), 교통데이터 활용 등 미래모빌리티 분야의 정책 경험을 공유하고 구체적인 협력 방안을 모색했다.

추 지사는 “경기도에는 반도체와 IT, 인공지능(AI), 미래차, 배터리 기업과 연구기관이 모여 있다”며 “양 지역의 기술과 미래 비전을 바탕으로 협력하면 모빌리티 기술을 발전시킬 수 있을 것”이라고 말했다. 이어 판교를 중심으로 2028년 자율주행 광역버스 운행을 준비하고 있다며 양 지역 기업과 연구기관의 협력 확대를 기대했다.

아데마 주지사는 “양 지역의 협력은 첨단산업을 선도하는 두 지역이 혁신과 기술을 통해 경쟁력을 높이는 좋은 사례”라며 “공동의 목표와 상호 존중을 바탕으로 쌓아온 신뢰와 협력이 중요하다”고 밝혔다.

양측은 네덜란드 응용과학연구기구(TNO) 등 관련 기관과의 연계를 통해 첨단기술과 정책 경험을 공유하고 협력 기회를 구체화하기로 했다.

한편 노르트브라반트주는 세계적인 반도체 장비기업 ASML과 첨단기술 기업·연구기관이 집적된 에인트호번의 브레인포트 혁신 생태계를 중심으로 발전한 네덜란드의 주요 산업지역이다. 아데마 주지사와 대표단은 방한 기간 2026 ITS 세계총회에 참석하고 안양시 스마트도시통합센터를 방문하는 등 스마트 교통과 자율주행 관련 정책을 살펴봤다.