씨킴문화재단, 제주 예술인재 20명에 장학금 2000만원 전달

▲씨킴문화재단이 22일 제주 함덕고등학교, 애월고등학교에서 예술 활동을 하는 학생들에게 장학금을 전달했다 ⓒ씨킴문화재단

충남 천안의 향토기업 아라리오 창업주 김창일 회장의 작가명을 딴 씨킴문화재단이 제주지역 예술인재 육성을 위해 장학금 2000만원을 전달했다.

씨킴문화재단은 22일 제주 함덕고등학교와 애월고등학교를 방문해 예술 분야 진로를 준비하는 학생 20명에게 장학금을 전달했다고 밝혔다.

재단은 이날 오전 함덕고, 오후 애월고를 각각 방문했으며 학교별로 선정된 학생 10명씩 모두 20명에게 1인당 100만원의 장학금을 지원했다.

장학금은 학생들이 예술 활동을 이어가고 창작 역량을 키우는데 사용될 예정이다.

김지완 씨킴문화재단 이사장은 “예술은 개인의 재능을 표현하는 것을 넘어 사회와 일상에 새로운 시각과 가치를 더하는 힘이 있다”며 “학생들이 미래 예술가로서 꿈을 키우고 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

애월고 관계자는 “미술 분야 진로를 꿈꾸는 학생들에게 이번 장학금은 예술 활동을 이어가는데 실질적인 도움과 동기부여가 될 것”이라며 “학생들의 창의성과 예술적 역량을 키울 수 있도록 지원해준 재단에 감사드린다”고 밝혔다.

아라리오는 제주탑동의 아라리오뮤지엄 탑동시네마와 신지천 인근 아라리오뮤지엄 동문 모텔1·2 등을 운영하며 문화예술사업을 펼치고 있다.