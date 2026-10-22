APEC 정상회의 개최 1주년 맞아 ‘보문 나이트런 with 월리’ 연다

경상북도와 경주시가 주최하고 경상북도문화관광공사가 주관하는 ‘보문 나이트런 with 월리’가 오는 10월 31일 경주 보문관광단지에서 열린다.

5,000여 명의 참가자는 2025 APEC 정상회의 개최 1주년을 기념해 글로벌 인기 캐릭터 ‘월리’의 줄무늬 티셔츠와 양말을 착용하고 보문관광단지를 달리게 된다.

행사 코스는 보문관광단지 내에 한정되며, 경주 시내 도로는 통제하지 않는다. 교통통제는 행사 당일 오후 5시부터 7시 30분까지 보문관광단지 내 경감로와 보문로 일부 구간에 한해 실시할 예정이다. 시민 불편을 줄이기 위해 양방향 통제 구간은 최소화하고 우회로도 확보했다.

행사는 오후 3시부터 경주엑스포대공원 맞은 편 헬기장(보덕동행정복지센터 옆)에서 시작된다. 집결지에는 보문관광단지 입주업체 등이 참여하는 홍보·체험부스와 푸드트럭이 운영되며, APEC 1주년 기념 메시지월과 경품 추첨 등 참가자 이벤트도 풍성하게 마련된다.

러닝은 오후 6시부터 시작되며, 10km 러닝과 5km 슬로우 러닝 등 2개 부문으로 운영된다. 10km 코스에는 음악으로 참가자들을 응원하는 DJ카가 배치된다. 5km 코스에서는 월리 분장을 한 출연자를 찾는 ‘월리를 찾아라’ 이벤트와 APEC 관련 장소를 비롯한 보문관광단지 내 6개 거점을 둘러보는 ‘APEC 레거시 스탬프챌린지’를 즐길 수 있다.

부문별 완주자 전원에게는 메달 등이 포함된 완주 패키지를 제공하며, 10km 부문 남녀 각 1~3위를 대상으로 시상식도 진행한다. 행사 말미에는 드론 1,000대와 3,000여 발의 불꽃이 보문관광단지의 밤하늘을 수놓으며 행사의 대미를 장식할 예정이다.

한편 참가자를 위한 편의시설과 교통편도 마련된다. 행사장에는 물품보관소와 탈의실, 의료 부스가 설치되며, 경주역과 경주시외버스터미널에서 행사장까지 왕복 셔틀버스를 운행한다. 참가자 전용 주차장도 2곳 운영한다. 자세한 사항은 공식 홈페이지와 운영사무국을 통해 확인할 수 있다.