동국대 WISE캠퍼스, 경주시의회와 지역상생발전 간담회 가져

동국대학교 WISE캠퍼스는 22일 오후 2시 교내 백주년기념관 교무위원회의실에서 경주시의회와 지역상생발전 간담회를 개최했다.

대학과 경주시의회 간 지역상생발전 방안을 모색하고, 동반성장 협력체계를 구축하기 위해 열린 이날 간담회에는 류완하 동국대 WISE캠퍼스 총장, 임활 경주시의회 의장을 비롯한 경주시의회 의원들이 참석했다.

간담회는 류완하 총장의 환영사, 임활 경주시의회 의장의 화답사에 이어 박종구 동국대 WISE캠퍼스 기획처장이 WISE캠퍼스 현황을, 박성범 동국대 WISE캠퍼스 산학협력단장이 WISE캠퍼스 관학 협력 방안을 각각 발표했다.

간담회에서는 또 경주시와 대학이 긴밀히 협력해 ‘경주에서 배우고, 경주에서 일하며, 경주에서 정주하는 「경주형 지역성장 인재양성 실행모델」 을 구축하는데 의견을 나누고, 지·산·학 관학 협력 강화 등 지역 상생 발전 방안을 논의했다.

류완하 동국대 WISE캠퍼스 총장은 "대학과 지역은 함께 성장하는 관계"라며 "이번 간담회를 계기로 경주시의회와 지역상생발전 방안을 논의하고 협력체계를 더욱 공고히 해 나가자"고 말했다.

임활 경주시의회 의장은 “동국대 WISE캠퍼스는 지역 발전과 인재 양성의 핵심 거점 대학”이라며 “시의회 차원에서도 대학의 특성화 추진과 지역 연계 협력사업이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 활발한 소통과 협력을 지속하자”고 말했다.