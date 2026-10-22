안동시의회, 제270회 임시회 개회… 58건 안건 심사

안동시의회는 22일부터 27일까지 6일간의 일정으로 제270회 임시회를 열고 각종 안건 심사와 현장 점검에 들어갔다.

이번 임시회에서는 집행부가 제출한 안동시 적극행정 운영 조례 일부개정조례안 등 총 58건의 안건을 심사하고, 2026년도 행정사무감사계획서를 승인할 예정이다.

시의회는 22일 오전 11시 개회식에 이어 제1차 본회의를 열었다. 23일과 26일에는 각 상임위원회를 열어 소관 안건을 심사한다.

문화복지위원회는 23일 임청각 역사문화공유관과 엄마까투리 야영장을 방문해 운영 현황을 점검한다. 경제도시위원회는 26일 서울광장에 개설되는 ‘왔니껴 안동장터’와 안동빌딩 직거래장터를 찾아 사업 추진 상황을 살피고 개선 사항을 시정에 반영하도록 요구할 계획이다.

제1차 본회의에서는 김순중 의원이 ‘훈민정음 해례본의 역사적 가치 발굴과 적극적인 활용’을, 손광영 의원이 ‘어린이보호구역 야간시간대 시간제 속도제한 도입’을 제안했다. 김새롬 의원은 ‘같은 안동, 다른 밥상… 이대로 괜찮습니까’를 주제로, 정복순 의원은 ‘선열의 뜻이 깃든 안동, 그 이름을 잇다’를 주제로 선열의 정신을 계승하기 위한 정책 방향을 제시하는 등 5분 자유발언을 통해 다양한 시정 현안에 대한 의견을 밝혔다.