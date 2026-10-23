“온 가족이 함께 맘껏 뛰어놀자”… 군산시, 2026년 맘껏 가족놀이터 개최

전북특별자치도 군산시가 주말을 맞아 온 가족이 함께 자연 속에서 뛰어놀며 추억을 쌓을 수 있는 다채로운 축제의 장을 펼친다.

군산시는 25일 수송근린공원 내 맘껏광장에서 '2026년 맘껏 가족놀이터'를 개최한다고 23일 밝혔다.

초등학생 이하 아동을 동반한 가족이라면 누구나 무료로 참여할 수 있는 이번 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행된다.

행사장에는 과학 마술쇼가 펼쳐지는 공연존을 비롯해 에어바운스와 에어스포츠, 유아용 볼풀장, 크로마키 사진관, 샌드아트 체험 등을 통해 아이부터 부모까지 함께 즐길 수 있는 놀이존이 마련된다.

아울러 자연 쉼터와 틴케이스 꾸미기 등 여유롭게 쉬어갈 수 있는 힐링존도 함께 조성되어 방문객들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이며, 특히 오후 2시 40분부터 40분 동안 진행되는 과학 마술쇼가 아이들의 호기심을 자극하며 현장 분위기를 한층 끌어올릴 것으로 기대를 모으고 있다.

군산시 관계자는 "이번 행사는 온 가족이 함께 교감하고 편안하게 쉬어갈 수 있도록 다양한 프로그램으로 가득 채웠다"며 "주말 동안 맘껏광장을 찾아 이름 그대로 맘껏 즐기며 소중한 추억을 쌓으시길 바란다"고 말했다.