하학열 경남 고성군수, 항공산업 투자 세일즈..."좋아요"

"우주항공·방산·드론산업은 고성의 미래 성장동력이자 양질의 일자리 창출을 이끌 핵심 분야입니다."

하학열 경남 고성군수는 지난 19일 마산자유무역지역에 소재한 엔디티엔지니어링㈜을 방문한 자리에서 이같이 피력했다.

이날 하 군수는 "우주항공·방산·미래항공산업 육성을 위해 기업 현장 소통을 강화하고 투자사업의 실질적인 추진하겠다"며 "고성군 동해면 일원에 추진 중인 무인기종합타운 투자선도지구와 연계한 미래항공산업 발전 방안을 모색하겠다"고 밝혔다.

▲하학열 경남 고성군수. ⓒ프레시안(조민규)

하 군수는 또 "드론·UAM 시험·제조·출하 거점센터 구축과 항공 관련 단과대 설립 등 산·학·연 연계를 통한 무인기종합타운의 신속한 조성 방안을 논의했다"고도 덧붙였다.

그러면서 "실질적인 투자유치로 이어질 수 있도록 협력 의지를 다졌다"고 의미를 부여했다.

하학열 군수는 "기업의 목소리를 현장에서 직접 듣고 투자 과정에서 겪는 어려움을 해소할 수 있도록 적극적인 행정 지원을 아끼지 않겠다"고 하면서 "앞으로도 관련 기업과의 현장 소통과 맞춤형 투자유치 활동을 지속해 무인기종합타운을 중심으로 우주항공·방산·드론산업 생태계를 구축하겠다"고 강조했다.

한편 엔디티엔지니어링㈜은 항공부품과 자동화 비파괴검사장비 생산을 주력으로 하며 항공우주·무인항공 분야로 사업영역을 확대하고 있는 기업이다.