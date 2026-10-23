포항시, 상반기 계약원가심사로 41억 원 예산 절감

시책일몰제 병행해 불필요한 지출 줄이고 민생 사업 재원 확보

경북 포항시가 2026년 상반기 계약원가심사를 통해 41억 7,400만 원의 예산을 절감했다.

심사 대상은 공사·용역·물품 구매 등 총 532건, 1,131억 3,700만 원 규모로, 심사 요청액 대비 절감률은 약 3.7%를 기록했다.

계약원가심사는 계약 체결에 앞서 설계 물량과 단가, 각종 경비의 적정성을 검토해 과다 계상이나 불필요한 지출을 사전에 줄이는 제도다.

포항시는 사업별 현장 여건과 설계 내용, 시장가격 등을 종합적으로 검토해 합리적인 원가 산정과 예산 낭비 방지에 주력했다.

이와 함께 사업의 필요성과 중복성, 성과 등을 종합적으로 따져 비효율적인 사업을 정비하는 시책일몰제도 추진하고 있다.

재정 여건이 어려운 상황에서 불필요한 지출을 줄이고 한정된 재원을 효율적으로 활용하기 위한 취지다.

포항시는 앞으로도 사업 초기 단계부터 원가 검토를 강화해 예산 낭비 요인을 사전에 차단하고, 절감한 재원은 주민 생활 불편 해소와 민생 현안 사업에 우선 투입할 방침이다.

배용수 포항시 부시장은 “계약원가심사의 전문성과 실효성을 높여 예산 낭비를 예방하고, 신속하고 합리적인 심사를 통해 재정 건전성을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.