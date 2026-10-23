경주시, 비엠테크솔루션과 로봇·드론 미래산업 투자협약

경북 경주시는 지난 22일 시청 대외협력실에서 ㈜비엠테크솔루션(대표 문영철)과 50억 원 규모의 증설투자를 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다고 23일 밝혔다.

협약식에는 주낙영 경주시장과 문영철 비엠테크솔루션 대표이사, 최재필 경주시의회 부의장, 기업 관계자 등이 참석했으며, 비엠테크솔루션은 2028년 9월까지 경주시 건천읍 용명일반산업단지 내 기존 사업장에 50억 원을 투자해 산업용 로봇과 드론 관련 생산시설을 확충한다.

이를 통해 연구개발과 생산·관리 분야에서 20명의 신규 일자리가 창출될 것으로 기대된다.

2019년 설립된 비엠테크솔루션은 산업용 자동화설비와 무인항공기 기체, 정밀부품 등을 생산하는 지역 중소기업이다.

이번 투자는 로봇·드론 시장 확대에 대응하기 위한 것으로, 로봇의 핵심 구동부품인 모터와 감속기 등의 생산역량 강화에 초점을 맞췄다.

특히 기존 자동화설비 분야에서 축적한 기술력을 로봇·드론 분야로 확대해 첨단 제조업 시장에서 경쟁력을 높일 계획이다.

경주시는 이번 투자가 자동차부품과 전통 제조업 중심의 지역 산업구조를 첨단 미래산업으로 다변화하는 계기가 될 것으로 보고 고, 지역 중소기업의 재투자라는 점에서 신규 일자리 창출과 관련 산업의 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

경주시는 투자계획이 원활히 추진되도록 인허가 등 행정적 지원에 적극 협조하고, 관련 법령과 지원요건에 따라 투자보조금 지원도 검토할 방침이다.

문영철 비엠테크솔루션 대표이사는 “이번 투자를 통해 산업용 로봇과 드론 분야의 기술력과 생산역량을 강화하겠다”며 “지역과 함께 성장하는 기업으로서 일자리 창출과 지역경제 발전에도 기여하겠다”고 말했다.

주낙영 경주시장은 “지역기업이 로봇과 드론 등 미래산업으로 사업 영역을 확대하고 경주에 재투자한다는 점에서 의미가 크다”고 강조했다.