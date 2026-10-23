북부지방산림청 ‘국가 산림복지서비스 수도권역 협의체’ 회의 개최

북부지방산림청(청장 송준호)은 23일 수도권 지역의 체계적인 산림복지서비스 운영과 활성화를 위해 국유림관리소, 국립자연휴양림관리소, 한국산림복지진흥원 등 유관기관과 ‘국가 산림복지서비스 수도권역 협의체’ 회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 협의체는 산림복지서비스 관련 기관 간 소통과 협력체계를 강화하고, 현장 운영 과정에서 발생하는 다양한 현안과 애로사항을 공유해 국민에게 보다 나은 산림복지서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

ⓒ북부지방산림청

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이날 회의에서는 기관별 산림복지서비스 운영 현황을 공유하고, 서비스 이용 활성화, 이용객 편의 증진, 현장 개선사항 등에 대해 다각도로 논의했다.

아울러 기관별 고유 역할과 기능을 바탕으로 협력 가능한 분야를 발굴하고 서비스 품질 및 효율성을 높이기 위한 방안을 모색했다.

특히 이번 협의체를 통해 위험 등산로 정비, 이용자 편의시설 확충 등 산림복지서비스의 접근성과 안전성을 높이기 위한 세부 대책을 집중 논의했다.

북부지방산림청은 앞으로도 관계기관과의 지속적인 소통을 통해 국민의 산림복지 수요에 적극 대응해 나갈 방침이다.

박광서 산림경영과장은 “관계기관 간 긴밀한 협력과 소통은 국민에게 양질의 산림복지서비스를 제공하는 중요한 기반”이라며 “앞으로도 기관 간 협력 체계를 바탕으로 국민이 삶 속에서 체감할 수 있는 산림복지서비스를 확대해 나가겠다”고 했다.

북부지방산림청은 서울·인천·경기·강원 영서 74개 시·군·구를 관할하며, 국유림 경영·관리와 산림 보호, 산림재난 대응, 산림복지, 임업직불제 등을 담당하고 있다.