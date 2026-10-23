경동대앵커사업단, ‘교원창업 성공전략 특강’

경동대학교앵커사업단(단장 박현욱)은 21일 원주 메디컬캠퍼스에서 교원창업 활성화 특강을 개최했다.

교원 55명이 참석한 이 프로그램은 교수들의 전공 지식과 연구 성과 및 경험을 창업 아이템으로 구체화하고 사업화 역량도 높이기 위해 마련됐다.

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이선호 벤처박스(주) 대표가 특강을 맡은 “CEO 성공스토리 창업전략”은 창업 성공의 실제 사례를 바탕으로 창업 과정과 성공 요인을 소개했다.

이어 정부지원사업 이해와 사업계획서 작성, 창업 아이디어 발굴 및 사업모델 구체화 방법도 설명했다.

박현욱 단장은 “수강하신 교수님들이 지닌 미용·화장품, 바이오·헬스케어 등 메디컬 분야 창업 아이템 발굴을 지원하겠다. 진단과 컨설팅 등 후속 프로그램을 이어가겠다”고 말했다.

경동대는 교원의 창업 기반을 넓혀, 대학의 연구·교육 역량이 산업과 지역 창업생태계로 연게되도록 적극 지원한다는 방침이다.

경동대학교 앵커사업단은 강원 지역 특화산업과 연계해 맞춤형 인재를 양성하고, 교육·연구·산학협력과 지역혁신 플랫폼을 구축하는 등 기업 기술 지원과 취업 연계, 진로·직무 체험, 지역사회 교육 협력 등을 추진하고 있다.