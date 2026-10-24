[속보] 국힘 홍석준 "이진숙, 대통령 후보 '대망론'? 가능성 있다…국힘 '새 간판' 될 수도"

국민의힘 내에서 이른바 '이진숙 대망론'이 거론된다는 얘기가 나왔다.

TK 출신으로 국민의힘 국회의원을 지낸 홍석준 국민의힘 규제개혁추진장은 24일 KBC <여의도 초대석>에 출연해 한동훈 무소속 의원의 복당 가능성을 일축하면서 이진숙 의원의 우파 보수 유권자 당원들의 지지도가 상당하다며 "대통령 후보 얘기"까지 나온다고 말했다.

홍 전 의원은 '국민의힘 새 간판, 새 얼굴로 이진숙 김태규 이런 의원들 이름이 거명이 되는데 가능성이 있는 얘기인가'라는 질문에 "지금까지는 이진숙 김태규 의원은 국회에 들어온 지 얼마 되지 않았고 해서 전반적인 국회 내에, 여의도 내의 기반은 굉장히 약하다"면서도 "그럼에도 불구하고 일반 우파 보수 유권자 당원들의 지지도는 생각보다 굉장히 있는 편"이라고 말했다.

홍 전 의원은 "이진숙 의원은 얼마 전에 얼마 전에 여론조사에서도 이진숙 의원이 우파 보수 진영 내에서 그리고 전체적으로 보더라도 지금 대통령 후보까지 지금 (거론되고) 뭐 나올 정도니까"라고 말했다.

홍 전 의원은 이어 "그렇기 때문에 (이진숙 의원의 정치적인) 어떤 영향력은 분명히 지금 생겼다. 다만 아직까지 당내 기반은 좀 상대적으로 취약한 것 같다"고 말했다.

홍 전 의원은 한동훈 무소속 의원의 복당 가능성에 대해서는 "지금 지지세를 분석을 해보면 한동훈 전 대표 지금 의원의 지지세가 사실은 전체적으로 보면 크지는 않지만, 소위 말해서 '한빠'라고 이름 불릴 정도로 굉장히 이렇게 단합 이런 단결력은 굉장히 강한 편"이라면서도 "그런데 한동훈 의원 같은 경우는 또 그 우파 보수 주류로부터는 아직까지도 여전히 결국은 이제 탄핵을 막지 못했던 당 대표고, 그래서 이재명 정부를 불러왔다. 그래서 크게 보면 배신자다. 이런 프레임에 아직까지 좀 갇혀 있다"고 말했다.

홍 전 의원은 '한동훈 의원의 복당이나 당권 접수 이런 건 어렵다고 보시나'라는 질문에 "지금 현재까지는 어려울 것 같다"며 "내년 전당대회에서 당 대표 후보들은 누구나 한동훈 의원을 싫어할 수밖에 없다. 장동혁 현직 대표뿐만 아니라 다른 사람들도 다 싫어한다"고 했다.

홍 전 의원은 "첫 번째는 당권 주자들의 경우 자기의 어떤 강력한 경쟁자가 돼버리기 때문에 당연히 (싫어한다)"면서 "아직까지 한동훈 의원에 대한 어떤 거부감, 즉 배신자 이런 프레임에서 한동훈 의원이 아직까지는 못 벗어나고 있기 때문에 저는 한동훈 의원이 내년 전당대회까지는 복당은 어려울 것(이라고 본다_"고 말했다.

다만 홍 전 의원은 "2028년도 23대 총선을 앞두고 보수 대통합 이런 명분으로 해서. 총선을 이겨야 된다. 이런 명분으로 들어올 가능성은 일부 있다고 본다"고 했다.