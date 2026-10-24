[속보] 北 김정은, 1년 만에 전격 방중…24일 단둥 도착

북한 김정은 국무위원장이 24일 전격 방중했다.

이날 <연합뉴스>는 "김 위원장이 신압록강대교를 통해 중국 랴오닝성 단둥에 도착했다"는 정부 소식통 발언을 보도했다.

이와 관련, 이날 일본 <교도통신>이 외교 소식통을 인용해 북한과 중국 접경지대인 단둥 일부 지역에서 이날 엄격한 교통 통제가 실시됐다고 보도한 바 있다. 이에 북한 고위급 인사가 중국을 방문하는 것 아니냐는 추정이 나왔다. 그 인물이 다름아닌 김 위원장이었다.

김 위원장의 이번 방중은 지난해 9월 2일 북중 정상회담에 이어 이번이 약 1년여 만이다.

도널드 트럼프 대통령이 연내 북미대화 재개 가능성을 언급하는 가운데 중국 선전에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의가 예정된 상황이라 이번 김 위원장의 방중 목적에 관심이 집중될 것으로 보인다.

아울러 최근 해외 소셜미디어에서 사망설이 돈 김 위원장의 건재를 세계에 알리는 행보로도 풀이된다.

신압록강대교는 북중 최대 교역 거점인 단둥과 평안북도 신의주를 잇는 왕복 4차로·총 길이 3026ｍ 교량이다. 2014년 완공됐지만 북한 측 연결도로와 통관시설 미비 등의 이유로 개통이 미뤄지다 지난 15일 공식 개통했다.