메인화면으로
[속보] 추미애 "비난한다고 소방재정 풀리지 않아…정치적 화형당해도 이뤄내겠다"
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
  • 밴드 공유하기
  • 인쇄하기
  • 본문 글씨 크게
  • 본문 글씨 작게
정기후원

[속보] 추미애 "비난한다고 소방재정 풀리지 않아…정치적 화형당해도 이뤄내겠다"

허환주 기자  |  기사입력 2026.10.25. 10:10:40

추미애 경기도지사가 소방공무원 인건비 문제 관련해서 "정치적으로 화형을 당하더라도 이 문제에 대해 혁신이 이뤄졌으면 한다"라고 밝혔다.

추 지사는 25일 보도된 <연합뉴스>와의 인터뷰에서 "정치권이 정말 책임 있게 접근해야 한다. 저의 논란 발언 뒤에 숨어서 저를 비난한다고 소방 재정 문제가 풀리지 않는다"라고 말했다.

추 지사는 자신의 '빨대' 발언 관련해서는 "재정 위기 해결을 위해 재정혁신TF를 꾸렸는데 TF에서 '소방이 가장 큰 부담'이라는 의견을 냈다"며 "안전과 복지 분야 둘 다 필수 분야인데 재정 문제 때문에 둘 중 하나를 선택해야 하는 처지를 하소연하다가 표현이 부적절했다"라고 설명했다.

추 지사는 그러면서 "당시 머릿속으로 적절한 단어가 생각나지 않았고 마음속 무게감을 표현한다는 것이 불찰이 돼버렸다. 거듭 사과드린다"라고 재차 사과했다.

추 지사는 이어 "개혁의 제일 앞에 있는 사람은 늘 힘들다. 하지만 그 변화는 뒷사람, 다음 세대에게 돌아간다"며 "내 재임 기간 빛이 안 나도 된다. 지금의 길이 경기도를 위한 것이라는 신념으로 소명을 다하겠다"라고 밝혔다.

▲추미애 경기도지사가 지난 23일 경기도 수원시 경기도청 집무실에서 연합뉴스와 인터뷰하고 있다. ⓒ연합뉴스
구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
허환주

허환주 기자

메일보내기kakiru@pressian.com

2009년 프레시안에 입사한 이후, 사람에 관심을 두고 여러 기사를 썼다. 2012년에는 제1회 온라인저널리즘 '탐사 기획보도 부문' 최우수상을, 2015년에는 한국기자협회에서 '이달의 기자상'을 받기도 했다. 현재는 기획팀에서 일하고 있다.

최근글보기
NAVER 에서
허환주 기자
 를 구독·응원해주세요
프레시안에 제보하기제보하기
프레시안에 CMS 정기후원하기정기후원하기

전체댓글 0

등록
  • 최신순

헤드라인

이전 다음