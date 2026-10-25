[속보] 추미애 "비난한다고 소방재정 풀리지 않아…정치적 화형당해도 이뤄내겠다"

추미애 경기도지사가 소방공무원 인건비 문제 관련해서 "정치적으로 화형을 당하더라도 이 문제에 대해 혁신이 이뤄졌으면 한다"라고 밝혔다.

추 지사는 25일 보도된 <연합뉴스>와의 인터뷰에서 "정치권이 정말 책임 있게 접근해야 한다. 저의 논란 발언 뒤에 숨어서 저를 비난한다고 소방 재정 문제가 풀리지 않는다"라고 말했다.

추 지사는 자신의 '빨대' 발언 관련해서는 "재정 위기 해결을 위해 재정혁신TF를 꾸렸는데 TF에서 '소방이 가장 큰 부담'이라는 의견을 냈다"며 "안전과 복지 분야 둘 다 필수 분야인데 재정 문제 때문에 둘 중 하나를 선택해야 하는 처지를 하소연하다가 표현이 부적절했다"라고 설명했다.

추 지사는 그러면서 "당시 머릿속으로 적절한 단어가 생각나지 않았고 마음속 무게감을 표현한다는 것이 불찰이 돼버렸다. 거듭 사과드린다"라고 재차 사과했다.

추 지사는 이어 "개혁의 제일 앞에 있는 사람은 늘 힘들다. 하지만 그 변화는 뒷사람, 다음 세대에게 돌아간다"며 "내 재임 기간 빛이 안 나도 된다. 지금의 길이 경기도를 위한 것이라는 신념으로 소명을 다하겠다"라고 밝혔다.