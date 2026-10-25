군산시 “상호 이해와 신뢰 바탕으로 실질적 교류 확대 방안 공유”

전북자치도 군산시가 지방정부 간에 상호 이해와 신뢰를 바탕으로 다양한 분야의 실질적 교류 사업을 펼쳐 나가겠다고 강조했다.

군산시에 따르면 지난 21일부터 23일까지 2박 3일간 중국 장쑤성 장인시에서 ‘제9회 군산-중국 자매·우호도시 교류회’를 개최했다.

군산시와 시 중국사무소가 주최·주관한 이번 교류회에는 박홍순 기획행정국장을 비롯한 장인시 등 중국 11개 자매·우호 도시 및 전북자치도 중국사무소 관계자 30여 명이 참석해 교류와 화합의 뜻을 모았다.

‘서로 알고 이해하며, 함께 만드는 우호 도시의 미래’를 주제로 열린 이번 행사는 각 도시의 홍보영상 상영을 시작으로 교류회 경과보고, 도시별 주제발표 등의 순으로 이어졌다.

▲제9회 중국 자매 우호 도시 교류회ⓒ군산시

특히 주제발표에서는 군산시와 장인시, 웨이하이시, 둥잉시, 쿤산시가 나서 그동안 추진해 온 국제교류 사례와 지역별 주요 정책을 소개하고 다양한 분야에서 실질적 교류 확대 방안을 공유하는 시간을 가졌다.

시는 현재 중국 내 6개 성(省)에 소재한 13개 도시와 자매·우호 관계를 맺고 긴밀한 네트워크를 다져오고 있으며 각 자매·우호 도시 관계자가 한자리에 모여 도시별 우수 정책과 국제교류 사례를 공유하고 공동 발전방안을 논의하는 교류회를 꾸준히 이어오고 있다.

군산-중국 자매·우호 도시 교류회는 지난 2014년 칭다오시를 시작으로 베이하이시, 선양시, 군산시, 옌타이시, 롄윈강시, 양저우시, 웨이하이시 등에서 총 8차례 열렸으며 이번 제9회 장인시 교류회를 계기로 도시 간 협력을 바탕으로 문화·경제·통상 등 각 분야의 논의를 실질적인 교류 사업으로 발전시켜 나갈 계획이다.

박홍순 기획행정국장은 “이번 교류회는 군산시와 중국 자매·우호 도시들이 서로에 대한 이해를 넓히고 오랜 신뢰를 바탕으로 상생 발전을 다짐하는 소중한 자리”라며 “이번 만남을 계기로 문화·관광·경제·교육 등 다양한 분야에서 실질적인 협력사업이 이어지기를 기대한다”고 말했다.