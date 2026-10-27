성낙인 창녕군수 "재정 신속집행에 행정력 집중"

경남 창녕군은 하반기 지방재정 집행률 85% 달성을 목표로 예산 집행에 속도를 내며 지역경제 활성화에 나선다.

군은 26일 성낙인 군수 주재로 '2026년 하반기 지방재정 적극집행 추진상황 보고회'를 열고 부서별 예산 집행 현황과 주요 사업 추진 계획을 점검했다.

즉 하반기 예산현액의 85%인 8312억 원 집행을 목표로 부군수를 단장으로 하는 '재정 적극집행 추진단'을 운영한다는 것.

성낙인 군수는 "부서별 집행 실적을 점검하고 긴급입찰 등 적극집행 지침을 활용해 예산 이월·불용액을 최소화할 계획이다"며 "앞서 경남도 상반기 신속집행 평가에서 최우수 기관으로 선정돼 3억 원의 인센티브를 확보했다"고 밝혔다.

▲성낙인 창녕군수 주재로 '2026년 하반기 지방재정 적극집행 추진상황 보고회' 모습. ⓒ창녕군

성 군수는 또 "예산이 적기에 투입돼야 군민 생활과 밀접한 사업들이 원활하게 추진되고 지역경제에도 실질적인 도움이 된다"고 하면서 "집행이 지연되는 사업은 원인을 면밀히 살펴 신속하게 추진할 수 있도록 해 달라"고 말했다.

그러면서 "소중한 재원이 적재적소에 쓰여 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다해 주길 바란다"고 했다.