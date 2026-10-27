"쓰레기 없는 축제"…전북교육청, 지역과 연계한 환경교육 한마당 열어

전북특별자치도교육청이 27일 학생과 시민들이 함께 환경 보호 방안을 배우고 나누는 '2026 학교 환경교육 한마당'을 열었다.

이번 행사는 전북특별자치도 전주시 소재 국립전주박물관 일원에서 펼쳐졌다.

교실에서 배운 환경 지식을 실제 생활에 적용하고, 이산화탄소의 실질적인 배출량을 영(0)으로 만드는 '탄소중립' 실천 문화를 지역사회와 함께 널리 알리기 위해 기획됐다.

▲전북교육청이 진행한 환경교육 한마당 행사에서 학생들이 공연을 하고 있다.ⓒ도교육청

현장에는 기후위기와 생물다양성, 자원순환, 에너지, 지속가능성 등 5가지 핵심 주제를 다루는 26개 체험 부스가 문을 열었다.

주요 프로그램으로는 △친환경 세제 만들기 △버려진 물건에 새로운 디자인과 가치를 더하는 '업사이클링' 방식의 플라스틱 병뚜껑 키캡 제작 △태양광 기기를 활용한 에너지 생산 등이 참가자들의 눈길을 끌었다.

학생들은 야외무대에서 버스킹 공연을 선보이고 직접 겪은 기후행동 실천 사례를 발표하며 환경 위기 극복을 향한 생생한 목소리를 냈다.

오전과 오후에 걸쳐 열린 환경 골든벨 대회에는 총 300명의 학생이 참가해 환경 보호 지식을 겨루며 열띤 분위기를 만들었다.

특히 이번 행사는 행사장 내 일회용 현수막을 완전히 없애고 다회용기를 적극적으로 도입해 쓰레기 발생을 원천적으로 막았다.

바코드 형태의 2차원 격자무늬인 정보무늬(QR)를 활용해 스마트폰 도장 찍기 행사를 진행하고, 개인 컵을 챙겨 온 참가자에게 무료로 음료를 나누어 주며 일상 속 작은 실천을 이끌었다.

천호성 교육감은 "기후위기와 환경문제는 우리 삶과 직결된 엄연한 현실인 만큼 교실 안 지식이 가정과 사회의 실천으로 뻗어나가야 한다"며 "교육청 차원에서 지역사회와 굳게 힘을 합쳐 학교마다 특색 있는 환경교육이 뿌리내리도록 든든하게 뒷받침하겠다"고 약속했다.