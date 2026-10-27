진안군, 농가·계절근로자 어우러진 '화합 한마음 대회' 개최… 농촌 일손 가뭄 '효자' 노릇

농촌 고령화와 인구 감소로 인한 일손 부족을 해결하기 위해 도입된 외국인 계절근로자와 지역 농가가 한데 어우러지는 소통의 장이 마련됐다.

전북특자도 진안군은 지난 26일 진안군 문예체육회관에서 외국인 계절근로자와 고용 농가, 관내 결혼이민자 등 800여 명이 참석한 가운데 '외국인 계절근로자 화합 한마음 대회'를 개최했다고 밝혔다.

진안군의 외국인 계절근로자(E-8 비자) 도입 규모는 빠르게 늘고 있다. 2022년 155명에 불과했던 도입 인원은 2023년 390명, 2024년 558명, 2025년 771명으로 늘어난 데 이어 올해는 1,011명까지 확대됐다.

▲ⓒ진안군, 외국인 계절근로자 한마음대회 근로자 수상

5년 만에 약 6.5배 증가하며 지역 농가의 영농 차질을 막는 핵심 인력으로 자리 잡았다는 평가다.

군은 파종기에 입국한 근로자들이 농한기인 10월 중순부터 12월 초까지 순차 출국함에 따라, 이들의 노고를 격려하고 농가와의 신뢰를 다지기 위해 2023년부터 매년 한마음 행사를 이어오고 있다.

이날 기념식에서는 쾌적한 근로환경을 조성한 빈현수(진안읍)·전선환(마령면)·강영신(용담면)·무릉팜(주천면)·안창현(동향면) 씨 등 5개 우수농가와 성실히 근무한 각 국적별 우수근로자들이 진안군수 표창을 받았다.

이어진 만찬과 장기자랑에서는 근로자들이 준비한 단체 댄스와 본국 가요 공연이 펼쳐져 큰 호응을 얻었다.

우수근로자로 선정된 필리핀 퀴리노주 출신 나티비다드 웬시슬라오(36) 씨는 "진안에서 세 번째 일하고 있는데, 선진 영농기술도 배우고 가족들에게 큰 힘이 되고 있다"며 "좋은 행사를 마련해 준 군에 감사하다"고 한국어로 소감을 전했다.

전춘성 진안군수는 "외국인 계절근로자는 미래 진안을 함께 만들어갈 소중한 이웃"이라며 "일손 부족으로 농사를 포기하는 농가가 없도록 지원을 아끼지 않고, 2027년에도 농가와 근로자 모두 만족하는 프로그램을 만들어가겠다"고 밝혔다.

이정희 진안군 농업정책과장 역시 "주거·근로환경 현장 점검과 인권 보호, 정당한 임금 지급 관리를 한층 강화해 '다시 찾고 싶은 진안'을 만들겠다"고 강조했다.