119구급대·병원 의료진의 신속한 대응…심정지 40대 남성 살렸다

119구급대 심폐소생술로 소생…심혈관 스텐트 시술 후 퇴원

급성 심근경색이 의심돼 병원으로 이송되던 중 심정지가 발생한 40대 남성이 119구급대의 심폐소생술과 병원 의료진의 응급시술 및 집중치료를 받고 회복했다.

27일 경북 포항세명기독병원에 따르면 45세 남성 A씨는 지난 16일 밤 호흡곤란으로 119에 신고했다.

현장에 출동한 포항북부소방서 구급대는 A씨가 등과 명치 부위 통증을 호소하는 것을 확인했다.

지역 병원에서 심전도 검사 결과 급성 심근경색 의심 소견이 나와 세명기독병원으로 이송하던 중 A씨는 17일 새벽 의식을 잃고 맥박과 호흡이 멈췄다.

구급대는 즉시 전기충격과 심폐소생술을 시행했고, A씨는 약 3분 만에 의식을 회복했다.

병원 도착 후에도 생명을 위협하는 부정맥이 확인돼 의료진이 추가 전기충격 치료를 시행했다.

이어 심혈관센터에서 관상동맥 병변을 확인하고 스텐트 삽입술을 진행했다.

A씨는 중환자실에서 집중치료를 받은 뒤 상태가 안정됐으며, 20일부터 심장재활 치료를 받고 23일 퇴원했다.

이번 사례는 심근경색 의심 환자의 신속한 이송과 구급대의 초기 응급처치, 병원의 전문적인 치료가 환자의 생존과 회복에 중요하다는 점을 보여준다.

세명기독병원 심혈관센터 정항재 센터장은 “호흡곤란이나 등·명치 부위 통증도 심근경색 증상일 수 있다”며 “의심 증상이 나타나면 즉시 119에 신고하고 응급 심장치료가 가능한 병원에서 치료받아야 한다”고 강조했다.