의성군, 한울과 농산물 가공·유통 협약…고구마 500톤 공급

경북 의성군이 식품기업 한울㈜과 손잡고 지역 농산물의 가공·유통을 확대한다. 한울은 올해 의성에서 생산된 고구마 약 500톤을 공급받아 가공 간식으로 만들어 판매할 계획이다.

의성군은 지난 26일 군청 영상회의실에서 한울과 지역 농산물의 부가가치를 높이고 농업 경쟁력을 강화하기 위한 상생협력 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

한울은 고구마말랭이 등 국내산 농산물을 활용한 건강 간식을 제조·유통하는 식품기업이다. 군은 이번 협약으로 지역 농산물의 안정적인 판로를 확보하고 소비를 확대하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

양측은 의성 농산물의 안정적인 공급·구매 체계를 강화하고, 지역 농산물을 활용한 가공제품 개발과 유통 활성화에 협력하기로 했다. 한울의 온라인 판매채널을 활용해 가공제품의 홍보와 판매도 확대할 방침이다.

군은 앞으로 단북지구 고구마와 단밀지구 콩·마늘 등 지역 특화 품목을 중심으로 공동영농과 계약재배를 확대하고, 식품기업과 연계한 판로 확보에 나설 계획이다.

최유철 의성군수는 “이번 협약이 농가의 안정적인 판로 확보와 기업의 원료 수급 안정화를 함께 도모하는 계기가 될 것”이라며 “식품기업과의 상생협력을 확대해 농가와 기업이 함께 성장하는 지속 가능한 의성 농업을 만들어 나가겠다”고 말했다.