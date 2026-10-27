봉화군, 산림·관광 연계 치유산업 육성 청사진 마련

봉화군이 산림과 청정 자연환경을 활용한 치유산업 육성 방향을 마련하고, 관광객의 체류 확대와 지역 일자리 창출을 위한 사업 검토에 나선다.

군은 지난 26일 ‘치유산업 중장기 발전계획 수립 연구용역’ 최종보고회를 열고, 지역 치유자원의 활용 방안과 단계별 실행계획을 논의했다.

이번 용역은 봉화의 자연환경과 지역자원을 분석해 치유산업 발전전략을 세우고, 이를 관광과 주민소득 증대로 연결하기 위해 추진됐다.

보고회에서는 ‘자연과 산업, 기술(AI)이 함께 만드는 대한민국 치유산업 수도, 봉화’를 비전으로 제시했다. 이를 위한 회복·회복탄력성·재생의 3대 추진전략과 12대 핵심과제도 마련했다.

주요 사업에는 봉화형 3R 회복·치유·재활센터 조성, 문수산 산림치유센터 고도화, 청옥산 수면·회복치유 특화거점 조성 등이 포함됐다. 백두대간과 연계한 체류형 치유관광 육성, 치유 전문인력 양성과 지역 일자리 창출 방안도 제시됐다.

참석자들은 신규 시설 조성과 함께 기존 치유시설의 활용도를 높이는 방안을 논의했다. 산림·농업·음식·관광 자원을 연계해 방문객의 체류와 소비가 지역경제에 도움이 되도록 하는 방안도 살폈다.

군은 연구 결과를 토대로 사업별 실현 가능성과 우선순위를 검토할 예정이다. 이후 국비 확보와 관계기관 협력 등을 통해 치유산업을 단계적으로 육성할 계획이다.

▲ 지난 26일 열린 봉화군 치유산업 중장기 발전계획 수립 연구용역 최종보고회에서 참석자들이 치유산업 육성 방안을 논의하고 있다. ⓒ봉화군(사진제공)

최기영 봉화군수는 “이번 연구용역은 봉화가 가진 우수한 자연자원을 지역의 새로운 산업으로 발전시키기 위한 첫걸음”이라며 “봉화만의 차별화된 치유콘텐츠와 전문인력을 육성해 지역 일자리와 주민소득으로 이어지는 지속 가능한 치유산업 기반을 마련하겠다”고 말했다.