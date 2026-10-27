화성특례시, 'MARS 2026'서 첨단 로봇 선보인다

화성특례시가 사람의 표정을 섬세하게 재현하는 바이오닉 로봇부터 발레를 선보이는 휴머노이드 로봇까지 다양한 피지컬 인공지능(AI) 기술을 공개한다. 물류와 순찰, 안내 등 실제 현장에서 활용할 수 있는 로봇도 선보여 시민들이 로봇 기술의 발전과 미래를 직접 체험할 수 있도록 한다는 취지다.

화성시는 다음 달 3일부터 5일까지 서울 코엑스에서 열리는 AI 엑스포 'MARS 2026'에서 다양한 로봇을 선보인다고 27일 밝혔다.

▲휴머노이드 로봇 'LUNA' ⓒ화성특례시

전시장 입구에서는 글로벌 로봇 기업 유비테크(UBTECH)의 바이오닉 로봇 'UWORLD U1 Pro'가 관람객을 맞이한다. 이 로봇은 33개의 인공 힘줄과 19개의 얼굴 관절을 활용해 사람의 미세한 표정을 재현하며, 감정을 읽고 음성과 입술 움직임을 연동하는 AI 모델도 탑재했다. 지자체 대형 엑스포 입구에 바이오닉 로봇을 상용 배치하는 것은 전국 최초다.

개막식이 열리는 3일 오전 11시에는 휴머노이드 로봇 '워커 C1'이 발레 공연을 펼친다. 로봇이 스스로 균형을 유지하며 춤 동작을 선보이는 퍼포먼스를 통해 피지컬 AI 기술을 소개할 예정이다.

전시장 곳곳에서는 물류 로봇 'Cruzr Y1'의 상하차 시연과 서비스 로봇 'Walker DEX'의 재고 관리, 순찰 로봇 'Walker DEX EDU'의 현장 활동도 진행된다.

자율주행 로봇 'Walker C1'은 한국어 안내를 맡고, 다국어 안내 로봇 'Cruzr 1S'는 20개 언어로 해외 관람객을 지원한다. 휴머노이드 로봇 'LUNA'는 행사 기간 주요 내외빈 의전을 담당한다.

정명근 시장은 “로봇은 피지컬 AI로서 AI 생태계 혁신을 이끄는 핵심 주체”라며 “이번 행사에서 시민들이 로봇과 직접 소통하고 상호작용하는 경험을 통해 '행동하는 AI 도시' 화성의 모습을 확인할 수 있을 것”이라고 말했다.