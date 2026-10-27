고창군, AI자율주행 트랙터 시연회 개최…“스마트 농업기반 확충 본격화”

▲심덕섭 고창군수가 "첨단 기술을 활용해 농촌의 일손 부족을 해소하고 농가 소득 증대에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.ⓒ프레시안

전북자치도 고창군이 농촌 고령화와 인력 부족 문제에 대응하고 스마트 농업 기술 확산을 위한 발걸음을 한층 앞당긴다.

고창군은 27일 오전 11시 고창읍 월암리 일원에서 첨단 농업 기술력을 현장에서 직접 확인할 수 있는 'AI자율주행 트랙터 현장 시연회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 AI자율주행 트랙터 도입은 고창군이 과학기술정보통신부 주최 ‘2026년 스마트빌리지 보급 및 확산사업’ 공모에 선정되어 국비 10억여 원을 확보함에 따라 추진됐다. 사업을 통해 신규 트랙터 8대와 기존 트랙터 10대에 자율주행 키트를 부착하여 총 18대의 자율주행 트랙터를 확보·도입했다.

이날 시연회는 지역 농업인과 농업 부서 관계자, 농협 군지부장 및 관내 농협조합장 등 200여 명이 참석해 첨단 스마트 농업 기술에 높은 관심을 보였다.

▲장비 설명은 농기계 전문업체 관계자가 직접 맡아 농업인들의 기술 이해도를 높였다.ⓒ프레시안

현장에서 선보인 트랙터 작업은 자율주행 레벨 3.5단계 수준으로, △직진·회전 자동 조향 △작업기 자율작업 △전방 장애물 감지 및 긴급 정지 등 고도화된 첨단 기능을 안정적으로 구현해 참석자들의 눈길을 사로잡았다.

또한 행사 현장에는 자율주행 키트를 비롯해 무인예초기 등 다양한 첨단 농기계가 함께 전시됐다. 장비 설명은 농기계 전문업체 관계자가 직접 맡아 농업인들의 기술 이해도를 높였다.

고창군은 자율주행 트랙터 도입을 통해 경작 시간 단축, 농업 생산성 증대, 유류비 절감 등 농가 작업 효율이 대폭 향상될 것으로 기대하고 있다.

심덕섭 고창군수는 “민선 9기 핵심 목표인 ‘스마트 농업기반 확충’에 발맞춰 자율주행 농기계 보급 지원을 확대하고 전문 조작 교육 등을 단계적으로 추진해 나가겠다”며 “첨단 기술을 활용해 농촌의 일손 부족을 해소하고 농가 소득 증대에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.