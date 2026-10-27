포항국제불빛축제, 11월 19일 개막…안전관리 강화

국제불꽃쇼·야간 퍼레이드·DJ 페스티벌 등 다채로운 프로그램 마련

경북 포항시가 오는 11월 19일부터 21일까지 열리는 ‘2026 포항국제불빛축제’를 앞두고 행사 준비와 안전관리 점검에 나섰다.

포항시는 지난 26일 시청 대회의실에서 축제 준비상황 점검보고회를 열고 부서별 추진 현황과 유관기관 협조사항을 논의했다.

회의에는 시 관계 부서와 소방·경찰·해양경찰, 행사 대행사 관계자 등 30여 명이 참석했다.

시는 축제 기간 많은 인파가 몰릴 것으로 예상됨에 따라 사전 안전점검을 강화하고, 관계기관 간 협력체계를 구축해 현장 안전관리에 집중할 방침이다.

이번 행사에는 DJ 페스티벌과 퐝다이닝, 농특산물 홍보·판매장 등 연계 행사도 함께 준비한다.

올해 축제는 당초 5월 말 개최 예정이었으나 6·3 지방선거 일정에 따라 11월로 연기됐다.

첫날인 19일에는 송도부두에서 미디어파사드 점등식과 시민불꽃쇼가 열리며, 20일에는 아시아 DJ 페스티벌과 나이트카니발이 이어진다.

마지막 날인 21일에는 불빛라디오와 시민합창제에 이어 프랑스·일본이 참여하는 국제불꽃쇼와 한국의 그랜드피날레가 영일대해수욕장 밤하늘을 수놓을 예정이다.

배용수 포항시 부시장은 관계 부서와 유관기관의 긴밀한 협력을 강조하며, “시민과 국내외 방문객이 축제를 안전하게 즐길 수 있도록 철저한 준비”를 당부했다.