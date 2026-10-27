흥삼이네 이두형, 포항시 홍보대사 재위촉…2028년까지 활동

포항초·부추·과메기 콘텐츠 제작…온라인 홍보와 현장 마케팅 연계

먹방 유튜버 ‘흥삼이네’의 이두형 씨가 포항시 홍보대사로 재위촉돼 지역 농특산물과 관광자원 알리기에 나선다.

포항시는 지난 26일 시청 대외협력실에서 이 씨에게 홍보대사 위촉패를 전달했다.

이 씨는 2024년 10월 처음 홍보대사로 위촉됐으며, 이번 재위촉으로 2028년 10월까지 활동을 이어간다.

포항시 북구 흥해읍 출신인 이 씨는 부모님과 함께하는 가족 먹방 콘텐츠로 인기를 얻고 있다.

유튜브 채널 ‘흥삼이네’는 구독자 399만 명, 누적 조회수 24억 회를 기록하고 있다.

그동안 포항초와 부추, 과메기 등을 활용한 요리·먹방 콘텐츠를 선보였으며, 직거래장터와 지역 축제, 관광명소 등을 소개해 포항의 먹거리와 관광자원을 알려왔다.

포항시는 앞으로도 흥삼이네와 협력해 지역 농특산물 관련 콘텐츠를 제작하고 축제와 관광명소 홍보를 이어갈 계획이다.

온라인 콘텐츠와 현장 행사를 연계해 농특산물의 인지도를 높이고 판매 판로를 확대한다는 방침이다.