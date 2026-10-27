경기남부경찰청, 외국인 커뮤니티와 범죄 예방·피해자 보호 협력 강화

경기남부경찰청 광역수사단 마약·국제범죄수사대가 외국인 커뮤니티와 소통을 강화하고 범죄 예방과 피해자 보호를 위한 협력에 나섰다.

경기남부경찰청은 지난 16일부터 20일까지 몽골과 러시아·중앙아시아, 베트남 커뮤니티 관계자들과 간담회를 열고 최근 주요 범죄 사례를 공유하며 현장에서 체감하는 치안 문제와 피해 사례 등을 청취했다고 27일 밝혔다.

▲경기남부경찰청-베트남 커뮤니티 관계자 간담회 기념촬영 ⓒ경기남부경찰청

이번 간담회는 범죄 발생 후 검거하는 사후 대응을 넘어 범죄 위험요인을 조기에 파악하고 차단하기 위해 마련됐다.

경찰은 최근 평택 외국인 밀집지역에서 발생한 외국인 간 집단폭력 사건을 비롯해 보이스피싱 등 사기범죄와 마약류·폭력범죄 사례를 설명하고 유형별 예방수칙과 신고 방법을 안내했다.

또한 커뮤니티 내부 갈등이 폭력으로 이어질 우려가 있거나 새로운 범죄 수법이 의심되는 경우 경찰과 신속하게 정보를 공유해 달라고 당부했다.

아울러 언어와 문화적 차이로 범죄 피해를 입고도 신고를 주저하는 외국인이 없도록 피해자 보호·지원제도와 신고 방법을 안내하고, 범죄 피해자를 발견하면 경찰에 신고해 달라고 요청했다.

경기남부경찰청 관계자는 “외국인 커뮤니티는 범죄 예방 정보를 공유할 수 있는 중요한 치안 협력 파트너”라며 “앞으로도 국가별 커뮤니티와 긴밀히 소통해 범죄 징후를 조기에 파악하고, 내·외국인 모두가 안심할 수 있는 치안환경을 조성하겠다”고 말했다.