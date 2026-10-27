인천시, ‘2026년 가장 아름다운 공장’에 애니모션텍 선정

인천광역시는 쾌적한 근로환경 조성과 친환경 경영을 실천한 애니모션텍㈜을 ‘2026년 인천에서 가장 아름다운 공장’으로 선정했다고 27일 밝혔다.

‘아름다운 공장 어워드’는 산업시설의 환경 개선과 기업의 혁신적인 경영활동을 확산하기 위해 추진하는 사업으로, 공장 내·외부 미관과 기술력, 경영시스템, 근로자 복지, 친환경 요소 등을 종합적으로 평가한다.

▲애니모션텍㈜ 공장 전경 ⓒ인천광역시

올해는 관내 중소·중견기업 12곳이 참여했으며, 애니모션텍은 전문가 서류·현장 심사에서 93점을 받아 최종 선정됐다.

송도 지식정보산업단지에 위치한 애니모션텍은 레이저 응용 장비와 초정밀 모션 제어 분야 전문기업으로, 태양광 설비와 옥상녹화 등 친환경 시설을 도입하고 자연채광을 활용한 업무공간과 옥상정원, 헬스장 등 근로자 복지시설을 갖췄다.

심사단은 효율적인 공간 구성과 친환경 시설, 근로자 휴게·복지공간을 높이 평가했다. 시민에게 공간을 개방하는 등 지역사회와의 상생을 실천한 점도 선정 이유로 꼽았다.

시는 선정 기업을 산업시설 탐방 프로그램인 ‘인스로드(InsRoad)’ 탐방지로 활용해 시민과 청년들에게 우수한 산업시설과 기업문화를 알리고, 산업단지에 대한 긍정적인 인식을 확산할 계획이다.

김성중 시 행정부시장은 “기업의 자발적인 환경 개선과 혁신 노력을 발굴하고 우수 사례를 산업단지 전반으로 확산해 청년들이 찾고 일하고 싶은 공간으로 만들어 나가겠다”고 말했다.