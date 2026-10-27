김포 한강 하류서 야생조류 고병원성 조류인플루엔자 검출

▲지난 19일 김포시 한강 하류에서 채취한 야생조류 분변에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 검출됐다.ⓒ경기도

경기도는 지난 19일 김포시 한강 하류에서 채취한 야생조류 분변을 정밀 검사한 결과 H5N1형 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 최종 확진됐다고 27일 밝혔다.

이번 야생조류 고병원성 조류인플루엔자 검출은 지난 20일 전남 순천에 이어 올해 두 번째다.

도는 본격적인 철새 도래 시기와 맞물려 주변 가금농장으로의 바이러스의 유입 위험이 매우 높은 것으로 보고 검출지 긴급 출입 통제와 방역지역 설정 등 선제적 차단 방역 조치에 착수했다.

이에 따라 경기도는 고병원성 조류인플루엔자 위기 경보단계를 '심각' 수준으로 상향 조정해 도내 전 가금농장을 대상으로 방사 사육을 금지하고, 축종별 검사 주기 단축 및 출하 전 정밀검사를 의무화하는 등 농장 내 바이러스 유입 방지 노력을 하고 있다.

또 항원 검출지 중심 반경 10km를 '야생조수류 예찰 지역'으로 지정해 방역지역 가금 농가에 대한 긴급 전화 예찰과 정밀검사를 추진하고 있다.

특히 야생 철새에 의한 농장 오염 위험을 근본적으로 낮추기 위해 '논 갈아엎기'를 적극 추진해 농장 주변에 철새가 모여드는 환경을 차단하고 있다.

이와 함께 레이저를 활용한 이동용역반을 가동해 가금농장 인근에 접근하는 철새를 안전하게 퇴치·차단하는 등 현장 방역 조치를 시행 중이다.

이은경 경기도 동물방역위생과장은 "농장 관계자는 철새도래지 출입을 절대 금하고 축사 출입 시 장화 갈아신기, 손 소독, 농장 내·외부 매일 소독 등 핵심 방역 수칙을 빈틈없이 실천해야 한다"고 당부했다.

사육 중인 가금류에서 산란율 저하, 사료 섭취량 감소, 폐사 증가 등 의심 증상이 관찰될 경우 즉시 가축방역기관으로 신고해야 한다.