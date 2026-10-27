고양지역 4분기 BSI 75P…전분기 대비 4포인트 하락

ⓒ고양상공회의소

고양지역 기업들의 4분기 경기 전망이 전분기에 이어 여전히 어두운 것으로 나타났다.

고양상공회의소(회장 이상헌)가 고양시 소재 기업을 대상으로 실시한 '2026년 4분기 기업경기전망조사(BSI)' 결과에 따르면 4분기 경기전망지수는 전분기(79P) 대비 4포인트 하락한 75포인트를 기록했다. 특히, 3분기 실적지수가 57포인트에 그쳐 지역 기업들이 체감한 경영환경은 당초 전망보다 훨씬 더 힘들었던 것으로 조사됐다.

기업 10곳 중 6곳…영업이익 목표 미달 예상

기업들은 4분기 경기를 어둡게 전망한 주요 요인으로 내수 및 건설경기 침체, 거래처 발주 감소, 원자재 가격과 인건비 상승, 환율 변동성 확대 등을 꼽았다. 특히 중동 지역 분쟁 장기화에 따른 물류 차질과 원자재 수급 불안이 실적 악화로 이어질 것을 깊이 우려했다. 다만 일부 기업은 신규 거래처 확보, 신제품 주문 증가, 계절적 성수기 및 연말 특수 등에 대한 기대감을 내비치기도 했다.

실적에 대한 우려도 현실화되고 있다. 올해 영업이익 목표 달성 전망을 묻는 질문에 응답기업의 62.9%가 목표 달성이 어려울 것으로 전망했다. 구체적으로는 △크게 미달 34.3% △ 일부미달(10% 이내) 28.6%로 집계됐다. 반면 △목표 수준 달성 28.6% △ 일부초과달성(10% 이내) 8.6%로 조사됐으며, '크게 초과 달성'을 예상한 기업은 없었다.

영업이익 목표 달성을 저해하는 가장 큰 애로사항으로는 '원자재·에너지 등 생산비용 상승(34.3%)'이 꼽혔다. 이어 △인건비 증가 및 인력 확보 애로(22.9%) △판매·수주 여건 악화(20.0%) △금융비용 증가 및 자금조달 애로(8.6%) △환율 변동성(5.7%)' 순으로 조사됐다.

영업이익 달성에 긍정적인 요인으로는 '판매·수주 여건 개선'이 가장 많았으며, 금융비용 감소, 인건비 부담 완화, AI 활용을 통한 비용 절감 등이 뒤를 이었다. 적정 원·달러 환율에 대해서는 기업 다수가 1300원대 중후반에서 1400원대 초반을 제시했다.

지역투자보조금·세제혜택 등 실질적 지원 필요

지역경제 활성화를 위해 가장 시급한 과제로는 '지역투자보조금 및 정책금융 확대(35.3%)'와 '지역 소재 기업 세제혜택 강화(29.4%)'가 1, 2위를 차지해 기업 10곳 중 6곳 이상(64.7%)이 실질적인 금융 및 재정지원을 필요로 하고 있는 것으로 조사됐다. 이외에도 △규제 완화(11.8%) △위기산업·지역 지원 확대(8.8%) △산업 인프라 확충(8.8%) 등의 의견이 이어졌다.

고양상공회의소 관계자는 "지역 기업들이 경기침체와 더불어 원자재 가격 및 인건비 상승이라는 이중고를 겪고 있다"며 "기업들이 현장에서 체감할 수 있는 금융·재정 지원과 규제 개선, 판로 확대 등 실효성 있는 지원책 마련이 시급하다"고 강조했다.