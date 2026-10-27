하남시, 캠프콜번 등 원도심 개발·교통망 확충·전선 지중화 계획 공유

경기 하남시는 27일 천현·신장·덕풍·감북·춘궁·초이동 주민들과 ‘2026년 주민과의 대화 하반기 결과보고회’를 갖고 주민 건의사항 처리 현황과 주요 사업 추진계획을 공유했다.

하남시에 따르면 올해 접수된 주민 건의사항 227건 가운데 86건은 완료됐으며, 108건은 추진 중이다. 이날 시청 별관 대강당에서 열린 보고회에서는 캠프콜번 개발과 하남시청역 일원 재개발, 교통망 확충, 전선 지중화 등 주요 현안에 대한 설명과 주민 질의응답이 진행됐다.

▲이현재 하남시장이 27일 시청 별관 대강당에서 개최된 ‘2026년 주민과의 대화 하반기 결과보고회’에서 원도심 주민들에게 건의사항 처리 성과와 주요 현안을 공유하고 있다. ⓒ하남시

캠프콜번은 하산곡동 일원 약 25만㎡에 쇼핑·문화·주거·업무시설을 조성하는 사업으로, 시는 내년 5월 특수목적법인(SPC) 설립을 추진할 계획이다. 하남시청역 일원 재개발도 원도심 정비사업 상담센터 설치와 통합심의 등을 추진한다.

교통 분야에서는 지하철 3호선 연장 사업의 가칭 신덕풍역을 당초 계획보다 북쪽으로 340m 이전하고 환승 편의시설을 확충할 예정이다. 하남드림 환승센터는 총 1297억 원 규모로 추진되며, 서울~양평 고속도로의 조기 착공도 관계기관에 지속 건의할 방침이다.

이와 함께 남한고 통학로 전선 지중화 사업은 내년 3월 착공해 2028년 12월 준공을 목표로 추진한다. 전통시장 활성화를 위한 문화관광형 시장 육성 공모와 도시가스 공급 확대, 하천 정비 등 생활밀착형 사업도 이어갈 계획이다.

교육 분야에서는 하남교육지원청을 내년 9월 개청하고, 초등학교 신입생에게 1인당 10만 원의 입학지원금을 지급한다. 당정근린공원 파크골프장은 연말까지 시범 운영한다.

이현재 시장은 “캠프콜번 개발과 교통망 확충, 전선 지중화 등 주요 사업을 차질 없이 추진하고 주민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 하남시는 지난 23일 미사권역, 26일 감일권역에 이어 이날 세 번째 하반기 주민과의 대화 결과보고회를 열었으며, 28일 위례권역 보고회를 끝으로 일정을 마무리할 예정이다.