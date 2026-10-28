수성못에 펼쳐진 건축과 조경의 실험...‘2026 수성국제비엔날레’ 개막

▲대구 수성구가 지난 27일 수성못 상화동산에서 국내외 참여작가와 건축·조경 전문가, 지역 주민 등이 참석한 가운데 ‘2026 수성국제비엔날레’ 개막행사를 개최하고 있다ⓒ대구 수성구

대구 수성못의 풍경 속에 건축과 조경이 어우러진 새로운 공간 실험이 시작됐다. 시민들이 산책하고 휴식을 즐기는 일상의 장소가 작품을 감상하고 도시의 미래를 생각하는 열린 전시장으로 변신한 것이다.

공공공간을 단순한 시설이 아닌 지역의 정체성과 문화를 담는 장소로 바라보는 ‘2026 수성국제비엔날레’가 그 무대다.

건축과 조경을 통해 도시와 자연, 사람의 관계를 새롭게 조명하고, 전시에서 제안한 아이디어를 실제 생활 공간으로 구현한다는 점에서 관심을 모으고 있다.

대구 수성구(구청장 김대권)는 지난 27일 수성못 상화동산에서 국내외 참여작가와 건축·조경 전문가, 지역 주민 등이 참석한 가운데 ‘2026 수성국제비엔날레’ 개막행사를 개최했다.

올해로 두 번째 본행사를 맞은 이번 비엔날레의 주제는 ‘Living Ground’로, 사람들이 살아가는 터전이라는 의미를 담아 도시와 자연, 사람의 관계를 건축과 조경의 관점에서 살펴본다. 이는 완성된 작품을 전시하는 데 그치지 않고 공공건축과 조경 프로젝트를 실제 지역 공간에 구현하는 이른바 ‘짓는 비엔날레’를 지향한다.

◆ 전시장을 넘어 일상의 공간으로

이번 비엔날레에서 눈길을 끄는 공간은 수성못 상화동산에 조성된 야외 파빌리온 ‘빅 루프(Big Roof)’다.

목재 구조를 활용해 만든 빅 루프는 전시와 행사가 열리는 공간이자 시민들이 일상에서 건축을 경험할 수 있는 열린 장소다. 별도의 전시장에 찾아가지 않더라도 수성못을 산책하는 과정에서 자연스럽게 건축과 조경 작품을 접할 수 있도록 기획됐다.

이는 건축과 조경을 전문가들만의 영역에서 시민들의 생활 속으로 끌어들이려는 시도다. 공간의 형태와 재료, 주변 환경과의 조화가 사람들의 움직임과 휴식에 어떤 영향을 미치는지 직접 경험할 수 있도록 한 것이다.

특히 수성못이라는 지역의 대표적인 여가 공간에 작품을 배치함으로써 자연환경과 건축물이 어떻게 어우러질 수 있는지 살펴볼 기회를 제공한다. 공공공간의 가치는 건축물 자체의 디자인뿐 아니라 그곳을 이용하는 사람들의 경험과 지역의 풍경 속에서 완성된다는 점을 보여준다.

◆ 건축·조경 전문가와 시민이 함께 도시의 미래 논의

개막행사는 개막식과 건축·조경 시각작품 국제 공모전 시상, 참여작가 발표, ‘Living Ground Suseong’ 포럼 등으로 진행됐다.

참여작가들은 각 프로젝트의 설계 의도와 장소에 대한 해석을 소개했다. 포럼에서는 건축과 조경을 통해 지역 고유의 가치를 발견하고 일상 공간의 질을 높이는 방안에 대한 논의가 이어졌다.

특히 김대권 수성구청장은 ‘화장실, 기능에서 문화로’를 주제로 발표에 나서 공공시설을 바라보는 관점의 전환을 제안했다.

공공화장실을 비롯한 생활 속 시설은 본래의 기능을 충족하는 데서 그치지 않고, 이용자를 배려하며 지역의 문화와 정체성을 담아내는 장소가 될 수 있다는 설명이다. 규모가 작은 시설이라도 설계와 공간 구성에 따라 도시의 인상을 바꾸고 시민들이 체감하는 생활환경의 질을 높일 수 있다는 취지다.

이는 도시의 경쟁력을 대규모 개발사업이나 상징적인 건축물만으로 설명하기 어렵다는 점과도 맞닿아 있다. 주민들이 매일 이용하는 시설과 골목, 쉼터 등 생활 가까이에 있는 공간을 어떻게 설계하고 관리하느냐가 도시의 고유한 분위기와 생활 만족도를 형성하는 중요한 요소가 될 수 있기 때문이다.

◆ 어린이부터 가족까지...체험으로 만나는 건축과 조경

비엔날레는 전문가들의 작품과 담론을 소개하는 데 그치지 않고 시민 참여 프로그램도 마련했다.

전시는 11월 22일까지 이어지며, 관람객들은 참여작가들의 설계안과 프로젝트에 담긴 생각을 살펴보고 수성구 곳곳에 조성될 공공공간의 모습을 미리 만나볼 수 있다.

전시 기간에는 어린이와 가족을 비롯한 시민들이 건축과 조경을 친근하게 경험할 수 있도록 다양한 체험·문화 프로그램이 운영된다. ‘리빙 빌리지’ 마을 만들기를 비롯해 한옥·기와·점토·종이를 활용한 체험, 정원 산책, 야외 명상, 어린이 공연 등이 준비됐다.

건축과 조경을 눈으로 감상하는 데서 한 걸음 더 나아가 직접 만들고 걷고 경험하는 방식이다. 이를 통해 시민들이 공간을 구성하는 요소와 자연환경의 의미를 이해하고, 자신이 살아가는 동네를 새로운 시각으로 바라볼 수 있도록 한다는 취지다.

프로그램별 일정과 참여 방법은 수성문화재단 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 일부 프로그램은 홈페이지 사전 신청 또는 현장 접수를 통해 참여할 수 있다.

◆ 작품을 지역 자산으로...‘목적지가 되는 도시’ 구상

수성국제비엔날레가 제시하는 또 다른 과제는 행사 기간에 선보인 작품을 지역의 지속적인 자산으로 연결하는 것이다.

일시적인 전시로 끝나지 않고 실제 공공공간의 조성과 활용으로 이어질 때 비엔날레의 성과가 주민들의 일상에 남을 수 있기 때문이다. 작품과 작품이 놓인 장소를 연결하고 지역의 자연환경과 역사, 생활문화를 함께 경험할 수 있도록 하는 것도 중요한 과제로 꼽힌다.

이종국 수성국제비엔날레 조직위원장은 “이번 비엔날레는 건축과 조경이 우리의 삶과 어떤 관계를 맺고 있는지 시민들과 함께 살펴보는 자리”라며 “수성못이라는 열린 일상 공간에서 작품과 프로그램을 경험하며, 우리가 살아가는 터전의 가치와 가능성을 새롭게 발견하시길 바란다”고 말했다.

김대권 수성구청장은 “수성국제비엔날레는 우리 동네의 작은 공간에서부터 수성구만의 고유한 풍경과 문화를 만들어 가는 과정”이라고 강조했다.

이어 “앞으로 작품들이 완공되면 이를 연결하는 투어코스를 마련해 주민들에게는 일상의 자부심을, 방문객들에게는 수성구를 찾을 이유를 제공하고, 도시 유일성을 갖춘 ‘목적지가 되는 도시’로 나아가겠다”고 밝혔다.

결국 이번 비엔날레의 성과는 전시 기간에 얼마나 많은 사람이 방문했는지뿐 아니라, 작품에 담긴 아이디어가 실제 공간의 변화로 이어지고 시민들의 생활 속에 얼마나 오래 자리 잡느냐에 달려 있다.

수성못에서 시작된 건축과 조경의 실험이 수성구 곳곳의 공공공간으로 확장되고, 지역의 자연과 문화가 어우러진 새로운 도시 경험으로 이어질 수 있을지 주목된다.

일상에서 마주하는 작은 공간을 도시의 정체성을 보여주는 문화자산으로 바꾸려는 수성국제비엔날레의 시도는 지역의 미래 공간을 함께 고민하는 계기가 되고 있다.