대구 북구 지역복지박람회 1천여 명 참여...세대와 이웃 잇는 복지공동체 가능성 확인

▲대구 북구청이 지난 7일 대구복합스포츠타운 일원(옛 시민운동장 광장)에서 개최한 ‘2026 북구 지역복지박람회’가 주민과 사회복지기관·단체 관계자 등 1천여 명이 참여한 가운데 성황리 개최하고 있다ⓒ대구북구

대구 북구에서 주민과 사회복지기관이 함께하는 지역복지 소통의 장이 열렸다. 이는 복지서비스를 일방적으로 소개하는 기존 방식에서 벗어나 세대 간 교류와 주민 참여를 중심으로 행사를 구성하면서 지역사회 복지공동체의 의미를 되새겼다.

대구 북구청(구청장 이근수)은 지난 7일 대구복합스포츠타운 일원(옛 시민운동장 광장)에서 개최한 ‘2026 북구 지역복지박람회’가 주민과 사회복지기관·단체 관계자 등 1천여 명이 참여한 가운데 성황리에 마무리됐다고 9일 밝혔다.

북구청 주최, 북구지역사회보장협의체 주관한 이번 박람회는 ‘함께 잇는 세대, 행복한 북구’를 슬로건으로, 복지서비스에 대한 주민들의 이해를 높이는 동시에 세대와 세대, 이웃과 이웃이 자연스럽게 어울리고 소통하는 지역공동체를 만들기 위해 마련됐다.

행사는 치어리딩 동아리 ‘에버그린’의 축하공연과 박람회 슬로건을 완성하는 복지 퍼포먼스를 시작으로, 이어 행사장에는 44개의 홍보·체험 부스가 설치돼 다양한 복지서비스와 지역사회 지원사업 소개와 함께 스탬프 투어와 미니게임 등 주민들이 직접 참여할 수 있는 프로그램도 마련돼 가족 단위 방문객들의 발길이 이어졌다.

이번 박람회에서 주목할 부분은 복지를 행정기관이나 복지시설이 제공하는 서비스에 한정하지 않고 주민들이 직접 경험하고 이해하는 생활 속 영역으로 확장했다는 점으로, 다양한 기관과 단체가 한자리에 모여 각자의 복지사업을 소개하고 주민들과 만남으로써 지역 내 복지자원을 공유하는 기회를 마련했다.

특히 44개 홍보·체험 부스는 지역사회에 어떤 복지서비스가 제공되고 있는지 주민들이 한자리에서 살펴볼 수 있도록 했다는 점에서 의미가 있다.

복지제도는 종류와 지원 대상이 다양하지만 정작 필요한 주민들이 정보를 알지 못하거나 이용 방법을 몰라 혜택을 받지 못하는 경우도 있다. 이러한 정보 접근성의 격차를 줄이기 위해서는 주민들이 일상에서 복지서비스를 쉽게 접하고 상담받을 수 있는 기회가 중요하다.

이번 행사가 세대 간 소통을 강조한 것도 눈여겨볼 대목이다.

고령화와 1인 가구 증가, 가족 형태의 변화 등으로 지역사회가 해결해야 할 복지 문제는 갈수록 다양해지고 있기에, 노인과 아동, 청소년, 장애인, 취약계층 등 각 대상에 맞는 지원뿐 아니라 세대와 계층을 연결하는 공동체 중심의 복지정책도 중요해지고 있다.

이러한 상황에서 주민과 복지기관이 함께 참여하는 박람회는 서로 다른 세대와 계층의 생활환경을 이해하고 지역사회가 함께 해결책을 고민하는 소통의 공간으로 기능할 수 있다.

김창환 대구 북구지역사회보장협의체 민간위원장은 "행사 준비에 함께한 사회복지기관과 종사자들에게 감사"의 뜻을 전하며 "앞으로도 민·관이 힘을 모아 이웃을 살피는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.

이근수 북구청장은 "복지는 더 이상 멀리 있는 이야기가 아니라 가정과 학교, 일터 속에 자연스럽게 스며든 삶의 일부"라고 강조했다. 이어 그는 "주민 한 사람 한 사람이 일상에서 따뜻한 행복을 체감할 수 있도록 촘촘하고 세심한 복지행정을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

복지정책의 성과는 얼마나 많은 사업을 운영했느냐보다 주민들이 실제 생활에서 얼마나 체감하느냐에 달려 있다. 이번 북구 지역복지박람회는 지역사회 구성원들이 복지의 주체로 함께 참여하고 소통했다는 점에서 의미를 남겼다.

북구가 이번 행사를 계기로 일회성 박람회를 넘어 주민 참여와 민·관 협력을 기반으로 한 지속적인 복지 네트워크를 구축하고, 복지 사각지대 없는 지역공동체를 만들어 갈 수 있을지 주목된다.