대구 수성대, 재학생·졸업생 창업 플리마켓 개최...아이디어를 시장에서 검증하다

▲수성대학교가 지난 7일 대학 내 수성행복드림센터 야외광장에서 ‘2026학년도 혁신지원사업 수성대학교 창업 플리마켓’을 개최하고 있다ⓒ수성대

대학에서 배운 창업 지식과 아이디어가 실제 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해서는 무엇보다 현장 경험이 중요하다. 이는 제품을 직접 판매하고 소비자의 반응을 확인하는 과정은 창업을 준비하는 학생들에게 사업의 가능성과 한계를 동시에 경험하게 하는 기회이기 때문이다.

수성대학교가 재학생과 졸업생 창업자들에게 이러한 실전 경험을 제공하기 위해 창업 플리마켓을 마련했다. 단순한 제품 전시나 판매 행사를 넘어 창업자가 직접 고객을 만나고 시장 반응을 확인하면서 사업화 가능성을 점검하는 실무형 프로그램이라는 점에서 관심을 모으고 있다.

수성대학교(총장 김선순)는 지난 7일 대학 내 수성행복드림센터 야외광장에서 ‘2026학년도 혁신지원사업 수성대학교 창업 플리마켓’을 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 재학생과 졸업생 창업자들이 자신이 개발한 제품과 서비스를 직접 판매하고 홍보할 수 있도록 지원하기 위해, 창업 초기 단계에서 겪는 가장 큰 어려움 가운데 하나인 시장 진입과 고객 확보 문제를 현장 경험을 통해 해결할 수 있도록 돕겠다는 취지로 마련됐다.

이날 행사에는 졸업생 창업자와 사업자등록을 보유한 재학생 등 총 12개 팀이 참여해 각자의 제품과 서비스를 선보였으며, 참가자들은 부스 운영부터 고객 응대, 마케팅, 판매까지 창업 과정에서 필요한 업무를 직접 수행하며 실전 경험을 쌓았다.

특히 이번 행사는 창업자들이 소비자의 반응을 현장에서 확인할 수 있다는 점에서 의미가 있으며, 제품을 개발하는 단계에서는 창업자의 생각과 아이디어가 중심이 되지만 실제 시장에서는 소비자의 선호와 구매 의사, 가격에 대한 평가 등이 사업의 성패를 좌우한다.

따라서 고객과 직접 만나 제품의 장단점을 파악하고 개선 방향을 모색하는 과정은 창업 초기 사업자들에게 중요한 시장 검증의 기회가 될 수 있다.

참가자들이 단순히 판매 실적을 올리는 데 그치지 않고 고객과의 소통을 통해 제품과 서비스의 경쟁력을 점검하도록 했다는 점도 이번 행사의 특징이다. 창업교육을 강의실 중심의 이론 교육에서 벗어나 실제 소비자를 대상으로 한 경험 중심 교육으로 확장했다는 의미가 있다.

행사 장소를 대학 내 수성행복드림센터 야외광장으로 선정한 점도 눈길을 끈다. 대학은 수성구청 유관기관과의 공간 공유 및 협력 취지를 살려 지역사회와 대학 구성원이 함께할 수 있는 장소에서 행사를 진행했다.

이를 통해 재학생과 졸업생 창업자뿐 아니라 지역주민들도 자연스럽게 행사에 참여할 수 있는 환경을 조성했다. 대학의 창업 지원사업을 지역사회와 연결하고 지역주민을 잠재적인 소비자이자 협력 주체로 참여시켰다는 점에서 산학협력의 범위를 지역사회로 확장한 사례로 볼 수 있다.

다만 창업 플리마켓이 실질적인 창업 성과로 이어지기 위해서는 행사 이후의 후속 지원이 중요하다. 현장에서 확인한 소비자 반응을 제품 개선과 마케팅 전략에 반영하고, 우수 창업팀이 지속적으로 판로를 확보할 수 있도록 온라인 판매와 지역 상권 연계 등 추가적인 지원이 필요하기 때문이다.

특히 창업 초기에는 자금과 홍보, 유통망 확보 등 다양한 어려움이 발생하는 만큼 대학의 지원이 일회성 행사에 머물지 않고 사업 성장 단계에 맞춘 지속적인 지원체계로 이어져야 한다는 과제도 남는다.

김영아 수성대학교 취업지원처장은 "이번 창업 플리마켓이 대학 창업자들이 시장에서 경쟁력을 시험하고 한 단계 더 도약할 수 있는 소중한 발판이 될 것"이며 "대학 구성원과 지역주민이 함께 즐기고 소통하는 활기찬 교류의 장이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

수성대학교는 앞으로도 재학생과 졸업생 창업자들의 성공적인 사업화를 지원하기 위해 다양한 창업 지원 프로그램과 실무 중심 교육을 확대할 방침이다.

특히 이번 행사는 대학의 창업교육이 아이디어 발굴과 사업계획 수립을 넘어 실제 시장에서 경쟁력을 확인하는 단계로 나아가고 있다는 점에서 의미가 있다. 창업의 성패는 결국 소비자의 선택과 지속 가능한 사업 운영에 달려 있다.

수성대학교가 이번 플리마켓을 통해 축적된 현장 경험을 지속적인 창업 지원과 연결하고, 학생 창업자들의 아이디어가 실질적인 사업 성장으로 이어질 수 있는 기반을 마련할 수 있을지 주목된다.