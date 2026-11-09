김천시, 인구위기 대응 공직자 인식 전환...상권 경관 개선으로 지역 활력 찾는다

▲김천시가 최근 시청 3층 강당에서 소속 공무원을 대상으로 ‘2026년도 전사회적 인구교육’을 실시하고 있다ⓒ김천시

경북 김천시가 저출생·고령화에 따른 인구 감소와 지방소멸 위기에 대응하는 한편, 침체된 원도심 상권의 경쟁력을 높이기 위한 정책 추진에 나섰다.

이는 공직자들의 인구정책 인식을 높이는 교육과 상점가 경관 개선사업을 동시에 추진하면서 인구 유입과 지역경제 활성화를 위한 기반 마련에 나선 것이다.

그러나 인구 감소와 지역상권 침체는 단기간의 교육이나 시설 개선만으로 해결하기 어려운 구조적인 문제다. 지역에 머물고 싶은 정주환경을 만들고, 사람들이 찾아와 소비하고 다시 방문할 수 있는 상권을 조성하는 등 정책 간 연계가 중요하다는 점에서 이번 사업의 실질적인 추진 성과에 관심이 쏠린다.

김천시(시장 배낙호)는 최근 시청 3층 강당에서 소속 공무원을 대상으로 ‘2026년도 전사회적 인구교육’을 실시했다고 9일 밝혔다.

이번 교육은 저출생과 고령화로 급격하게 변화하는 인구구조에 대응하고 지방소멸 위기에 대한 공직사회의 인식을 높이기 위해 마련됐다.

교육은 (사)인구와미래정책연구원 이우택 전문 강사가 맡아 우리나라 인구 현황과 저출생·고령화 사회의 극복 방안, 지방 인구 감소에 대응하는 지방자치단체별 맞춤형 전략 등을 중심으로, 국내외 사례를 비롯해 행정 현장에서 적용할 수 있는 실무적인 대응 방안도 함께 제시해 참석자들의 이해를 높였다.

특히 이번 교육에서는 김천시의 지역적 특성을 고려한 정주 여건 개선과 인구 유입 유인책, 양육 친화적인 지역문화 확산 등이 주요 과제로 다뤄졌다. 인구 문제를 특정 부서만의 업무로 한정하지 않고 복지와 교육, 주거, 일자리, 교통 등 행정 전 분야에서 함께 고민해야 한다는 점을 강조한 것이다.

인구 감소는 출생아 수 감소뿐 아니라 청년층의 지역 이탈, 고령인구 증가, 지역 내 소비와 생산활동 위축 등 여러 문제가 복합적으로 작용한 결과다. 따라서 출산 지원이나 일회성 인구 유입 정책만으로는 근본적인 변화를 이끌어내기 어렵다.

청년들이 지역에서 일자리를 찾고 안정적으로 생활할 수 있는 환경을 조성하는 동시에 아이를 키우기 좋은 주거·교육·돌봄 여건을 갖추는 것이 중요하다. 결국 인구정책의 성패는 주민들이 김천에서 계속 살아갈 이유를 얼마나 구체적으로 만들어 내느냐에 달려 있다.

권영복 인구정책과장은 "인구위기 대응은 행정 전 분야가 함께 고민해야 할 시대적 과제라며 이번 교육을 계기로 모든 직원이 인구 문제의 심각성을 인식하고 각 사업 분야에서 인구 관점을 반영한 혁신적인 정책을 발굴해 나가기를 기대한다"고 밝혔다.

▲김천시가 최근 시청 2층 회의실에서 ‘김천시 상점가 경관거리 조성사업 디자인개발 및 설계용역’ 착수보고회를 개최하고 있다ⓒ김천시

이와 함께 김천시는 원도심 상권의 환경 개선을 통한 지역경제 활성화에도 나섰다. 9일 김천시에 따르면 시청 2층 회의실에서 ‘김천시 상점가 경관거리 조성사업 디자인개발 및 설계용역’ 착수보고회를 개최했다.

이번 사업은 부곡맛고을상가와 평화로상가 일원의 어두운 거리 환경과 방문객들이 편하게 머물 수 있는 공간 부족 등 기존 상점가의 문제점을 개선하기 위해 추진되며, 이는 단순히 거리를 정비하는 데 그치지 않고 시민과 방문객이 걷고 쉬며 자연스럽게 머무를 수 있는 쾌적한 경관거리를 조성하는 것이 목표다.

이날 보고회에는 김천시 관계 부서와 상점가 회장단 등 9명이 참석해 대상 지역의 현황과 문제점을 공유하고 디자인 콘셉트 및 사업 추진 방향에 대해 의견을 나눴다.

용역에는 부곡맛고을상가와 평화로상가 일대의 현황조사와 주민 의견 수렴을 비롯해 지역 특성과 이용자 요구를 반영한 경관디자인 개발, 공간별 개선 전략 및 디자인 마스터플랜 수립, 실시설계와 유지관리 방안 마련 등이 포함됐다.

특히 이번 사업은 상점가를 이용하는 주민과 상인들의 의견을 얼마나 구체적으로 반영하느냐가 중요한 과제가 될 전망으로, 경관사업이 외관을 아름답게 꾸미는 것만으로 상권 활성화 효과를 보장하기 어렵기 때문이다.

보행자의 이동 편의와 안전성, 야간 조명, 휴식 공간, 거리의 접근성 등을 종합적으로 고려해야 실제 이용 만족도를 높일 수 있다. 상인들의 영업환경과 방문객들의 이용 형태를 반영하지 못할 경우 시설 개선 이후에도 거리 이용이 활성화되지 않을 가능성이 있다.

특히 부곡맛고을상가와 평화로상가가 각각 가진 상권의 특성과 주변 환경을 살린 차별화된 디자인 전략이 필요하다. 획일적인 시설물 설치보다는 지역의 역사와 문화, 상업적 특성을 반영해 다른 지역과 구별되는 거리 정체성을 확보하는 것이 중요하다.

김천시는 이번 용역을 통해 지역 특색을 살린 경관디자인을 발굴하고 보행환경과 거리 분위기를 개선해 시민과 방문객이 찾고 머무르고 싶은 활력 있는 상권을 조성한다는 계획이다.

이번 두 사업은 추진 분야는 다르지만 지역의 지속가능성을 높인다는 공통된 목표를 갖고 있다. 인구정책이 주민들의 정착 기반을 마련하는 일이라면 상점가 경관 개선은 지역의 생활환경과 경제활동에 활력을 불어넣는 일이다.

다만 인구정책 교육이 실제 부서별 사업 변화로 이어지는지, 경관거리 조성이 상인들의 매출과 방문객 증가로 연결되는지에 대해서는 지속적인 점검이 필요하다. 또한 정책의 실효성을 높이기 위해서는 사업 추진 이후 주민 만족도와 상권 이용률, 지역 내 소비 변화 등을 객관적으로 살펴볼 수 있는 성과관리 체계도 마련해야 한다.

결국 지방소멸 대응은 인구 숫자를 늘리는 데만 초점을 맞춰서는 안 된다. 주민들이 안정적으로 생활하고 지역에서 경제활동을 이어가며 미래세대가 정착할 수 있는 환경을 만드는 것이 핵심이다.

김천시가 공직사회의 인구정책 인식 전환과 원도심 상권 환경 개선을 실질적인 지역 변화로 연결할 수 있을지 주목된다.