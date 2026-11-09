대구공업대, ‘달빛동맹 청년이노베이터 챌린지’서 수상...지역상권 활성화 아이디어 주목

▲대구공업대학교 호텔외식조리계열 김민준 학생이 대구창조경제혁신센터대표이사상(달빛상생아이디어상)을, 박정렬 학생이 대구광역시장상(달빛상생이노베이터상)을 각각 수상하고 있다ⓒ데구공업대

대구공업대학교 학생들이 지역 상권의 활성화 방안을 제시하는 청년 창업 아이디어 경진대회에서 잇따라 수상하며 전공 실무교육의 성과를 보여줬다. 특히 대학에서 습득한 호텔외식 분야의 전문지식을 지역경제 문제 해결에 접목하고, 현장조사와 이해관계자 인터뷰를 통해 사업 아이디어를 구체화했다는 점에서 주목된다.

대구공업대학교(총장 이별나)는 호텔외식조리계열 재학생들이 지난 6일부터 7일까지 1박 2일간 열린 ‘제5회 달빛동맹 청년이노베이터 챌린지’에서 우수한 성과를 거뒀다고 9일 밝혔다.

이번 대회에서 김민준 학생은 대구창조경제혁신센터대표이사상인 ‘달빛상생아이디어상’을 수상했으며, 박정렬 학생은 대구시장상인 ‘달빛상생이노베이터상’을 각각 받아, 출전 학생들이 두 개의 주요 상을 수상하면서 대구공업대의 창의적 문제해결 교육과 실무 중심 인재양성의 성과를 확인하는 계기가 됐다.

‘달빛동맹 청년이노베이터 챌린지’는 대구와 광주 지역 대학생들이 교류와 협력을 통해 창의적인 창업 아이디어를 발굴하고 지역경제 활성화와 청년 정주 여건 개선에 기여하기 위해 마련된 행사로서, 이는 단순히 참신한 아이디어를 제시하는 데 그치지 않고 실제 지역사회에 적용할 수 있는 사업모델을 발굴하는 데 목적을 두고 있다.

이번 대회에서 두 학생은 호텔외식조리계열에서 쌓은 전공 실무 역량을 바탕으로 대구의 중심 상권인 동성로 활성화 방안을 제안했으며, 특히 지역 상권의 현황을 파악하기 위한 현장조사와 관계자 인터뷰를 진행하고, 이를 토대로 지역 상인과 소비자 등 다양한 이해관계자가 상생할 수 있는 비즈니스 모델을 구체화했다.

전문가 멘토링을 통해 아이디어의 실현 가능성과 사업성을 보완한 점도 좋은 평가를 받았다. 지역 상권이 직면한 문제를 단순히 외부에서 바라보는 데 그치지 않고 실제 현장의 목소리를 반영해 해결 방안을 제시했다는 점에서 의미를 더했다.

특히 동성로는 대구를 대표하는 중심 상권이자 청년문화와 외식·유통산업이 집적된 지역이라는 점에서 청년 창업 아이디어를 실험하기에 적합한 공간이지만 소비 형태 변화와 상권 간 경쟁 심화 등으로 지역 상권의 지속적인 경쟁력 확보가 중요한 과제로 떠오르고 있다.

이러한 상황에서 대학생들이 전공 분야의 지식과 현장 경험을 결합해 상권 활성화 방안을 모색했다는 것은 지역 문제 해결에 청년들의 참여 가능성을 보여준 사례로 평가할 수 있다.

호텔외식조리 분야 역시 단순히 조리기술이나 외식업 운영 능력에 머무르지 않고 소비자 분석과 메뉴 개발, 서비스 기획, 마케팅 등 다양한 분야와 연결되고 있다. 이번 대회는 학생들이 전공에서 배운 지식을 실제 지역경제 현안에 적용하면서 창업과 사업화에 필요한 종합적인 역량을 경험했다는 점에서도 의미가 있다.

수상 학생들은 "전공 수업을 통해 익힌 현장 감각과 외식산업에 대한 이해를 바탕으로 지역사회에 기여할 수 있는 아이디어를 구체화하기 위해 노력했으며, 좋은 결과로 이어져 기쁘다"고 소감을 전했다.

대구공업대학교는 앞으로도 학생들이 지역사회 현안에 관심을 갖고 창의적인 문제해결 능력을 키울 수 있도록 다양한 비교과 프로그램과 경진대회 참여를 지원할 계획이다.

특히 대구와 광주 청년들이 경진대회에서 형성한 교류와 협력 관계를 지속적인 지역 간 창업 네트워크로 발전시킨다면 청년들의 창업 기회 확대와 지역경제 활성화에도 긍정적인 효과를 기대할 수 있다.

이번 성과는 대학 교육이 강의실 안의 지식 전달을 넘어 지역 현장의 문제를 발견하고 해결책을 제시하는 실천형 교육으로 확장되고 있음을 보여준다. 대구공업대학교 학생들의 아이디어가 동성로 상권 활성화와 청년 창업 생태계 조성에 실질적인 성과로 이어질 수 있을지 관심이 모아진다.