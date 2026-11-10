과학과 예술이 만나는 특별한 하루...구미어린이과학체험관, 가족 과학문화 축제 개최

▲구미과학관 '낭만이 흐르는 과학여행' 개최 안내 포스터ⓒ구미시

어린이들에게 과학은 더 이상 어렵고 낯선 학문이 아니다. 직접 만들고, 움직여 보고, 공연을 통해 상상력을 키우는 경험은 과학을 놀이처럼 즐기게 하는 출발점이 된다. 과학과 문화, 예술이 어우러진 가족 참여형 행사가 경북 구미에서 열린다.

구미과학관(관장 이선임)은 오는 14일 구미어린이과학체험관(양포도서관 내)일원에서 가족 과학문화 행사인 '낭만이 흐르는 과학여행'을 개최한다.

이번 행사는 어린이와 가족들이 일상 속 과학 원리를 쉽고 재미있게 경험할 수 있도록, 과학 뮤지컬을 비롯해 창의적인 만들기 체험, 가족 참여형 교육, 현장 이벤트 등 다양한 프로그램을 마련해 과학을 직접 경험하고 즐기는 축제의 장으로 진행된다.

특히 이번 행사는 단순한 전시 관람이나 일회성 체험에서 벗어나 공연과 놀이, 창작 활동을 과학과 연결했다는 점에서 눈길을 끌어, 어린이들에게는 과학적 호기심을 키우는 기회를, 가족들에게는 함께 배우고 소통하는 특별한 시간을 제공할 것으로 기대된다.

◆ 우주를 무대로 펼쳐지는 과학 뮤지컬

행사의 주요 프로그램 가운데 하나는 양포도서관 강당에서 진행되는 과학 뮤지컬 '가자! 우주로'다.

이는 어린이들이 우주와 과학에 대한 호기심을 자연스럽게 키울 수 있도록 구성된 공연으로, 흥미로운 무대와 이야기를 통해 다소 어렵게 느껴질 수 있는 우주과학을 친근하게 전달할 예정이다.

공연은 총 두 차례 진행, 사전예약을 통해 관람할 수 있으며, 가족이 함께 공연을 즐기면서 우주에 대한 상상력을 넓히고 과학에 관심을 갖는 계기가 될 것으로 보인다.

◆ 직접 만들고 관찰하는 6종 과학체험

야외 공간에서는 어린이들의 손끝에서 과학적 상상력이 현실이 되는 체험 프로그램이 운영된다.

빨대로켓, 썬캐쳐 책갈피, 병아리 양초 등 총 6종의 과학체험 프로그램이 준비돼 참가자들이 직접 만들고 관찰하며 생활 속에 숨어 있는 과학 원리를 알아볼 수 있다.

특히 만들기 중심의 체험은 어린이들이 결과물을 완성하는 과정에서 자연스럽게 집중력과 창의력을 발휘할 수 있다는 점에서 의미가 있다. 이는 눈으로 보는 과학을 넘어 손으로 경험하고 스스로 원리를 생각해 보는 참여형 프로그램으로 운영된다.

체험과 함께 현장 참여 이벤트로, 참가자들이 체험 후기를 작성하면 참여 기회를 얻을 수 있으며, 랜덤 선물 뽑기 이벤트도 마련된다. 다만 체험 재료와 이벤트 선물은 한정 수량으로 준비돼 소진될 경우 조기 종료될 수 있다.

◆ 로봇 조립부터 주행 원리까지...미래 과학을 경험하다

이번 행사는 당일 진행되는 체험 프로그램뿐 아니라 어린이들의 미래 과학 역량을 키우기 위한 교육 프로그램도 함께 선보인다.

행사 당일 1층 잼랩에서는 '2026년 지역과학관 활성화 지원사업'과 연계한 가족 참여형 교육 프로그램 '나만 졸졸! 로봇 댕댕이'가 운영되는데, 참가자들이 로봇을 직접 조립하고 작동시키는 과정을 통해 관절 구조와 보행 원리를 배운다.

이는 단순히 완성된 로봇을 관찰하는 데 그치지 않고 직접 조립하고 움직여 보는 활동을 통해 로봇공학의 기초를 이해하도록 구성됐다.

어린이와 보호자가 함께 참여하는 교육이라는 점도 특징이다. 가족이 협력해 하나의 로봇을 완성하고 작동시키는 과정에서 과학적 사고력은 물론 협동과 소통의 경험도 쌓을 수 있을 것으로 기대된다. 해당 교육은 사전예약제로 운영된다.

구미과학관은 12월에도 주말프로그램 '요리조리! 스마트 자동차'를 이어간다.

이 프로그램에서는 스마트 자동차의 장애물 감지와 회피 기능을 직접 체험하며 센서와 로봇 기술이 실제 생활에서 어떻게 활용되는지 알아본다. 어린이들이 로봇 기술의 작동 원리를 놀이와 체험을 통해 이해할 수 있도록 운영할 계획이다.

◆ 과학을 즐기고 가족의 추억을 만드는 문화공간으로

최근 과학문화 체험은 정답을 배우는 교육에서 벗어나 스스로 질문하고 탐구하는 경험 중심 교육으로 확대되고 있다. 특히 어린 시절의 과학 경험은 과학에 대한 흥미와 친밀감을 형성하고 미래의 진로와 관심 분야를 넓히는 중요한 계기가 될 수 있다.

이번 '낭만이 흐르는 과학여행'역시 과학 뮤지컬과 만들기, 로봇교육을 하나의 행사 안에 담아 어린이들이 다양한 방식으로 과학을 경험하도록 기획됐다는 점에서 의미가 있다.

이선임 구미과학관장은 “어린이와 가족들이 과학체험과 공연을 즐기며 과학을 친숙하게 느끼길 바란다”며, “온 가족이 특별한 추억을 만들 수 있도록 준비하겠다”고 밝혔다.

한편 이번 행사와 연계 프로그램은 모두 무료로 운영된다. 다만 과학 뮤지컬 '가자! 우주로'와 가족 참여형 교육 '나만 졸졸! 로봇 댕댕이'는 사전예약이 필요하며, 자세한 행사 일정과 프로그램별 신청 방법은 구미어린이과학체험관 누리집에서 확인할 수 있다.

과학을 보고 듣는 데서 한 걸음 더 나아가 직접 만들고 움직이며 가족과 함께 즐기는 하루. 오는 14일 구미어린이과학체험관에서 펼쳐질 과학여행이 어린이들에게는 호기심과 상상력을 키우는 시간이 되고, 가족들에게는 오래 기억될 특별한 추억으로 남을지 기대된다.