대구경찰, 조직폭력배 일당 64명 검거...유령법인 76개 세워 대포통장 1021개 유통

▲범죄에 사용된 증거 압수픔ⓒ대구경찰

유령법인 76개를 설립해 법인 명의의 대포통장 1천21개를 개설한 뒤 보이스피싱과 도박사이트 등 범죄조직에 공급해 온 대구 지역 조직폭력배 일당이 경찰에 무더기로 검거됐다.

이들이 개설한 계좌를 통해 유통된 자금 규모만 무려 24조 원에 달하는 것으로 드러나 불법 대포통장 유통 조직의 규모와 범죄 수법에 관심이 집중되고 있다.

대구경찰청은 유령법인을 설립하고 법인 명의 계좌를 개설해 범죄조직에 유통한 혐의로 대구 지역 조직폭력배 총책 A씨(40대·남) 등 64명을 검거하고 이 가운데 26명을 구속했다고 10일 밝혔다.

경찰은 이들 중 45명에게 범죄단체조직·가입·활동 혐의를 추가 적용했으며, 법인 설립 과정에 개입한 법무사와 직원 4명도 공전자기록등불실기재죄 방조 혐의로 검거했다.

이번 사건은 단순한 대포통장 개설이나 명의 대여를 넘어 유령법인 설립부터 계좌 개설, 명의자 모집, 범죄조직에 대한 계좌 공급, 수익 배분까지 역할을 세분화한 조직적 범행이라는 점에서 주목된다.

◆ 총책부터 모집책까지 역할 분담...5년여간 조직적으로 범행

경찰에 따르면 이들은 지난 2021년 10월부터 2026년 1월까지 대구 지역에 사무실을 마련하고 총책과 관리책, 모집책, 외근팀장, 내근팀장 등으로 역할을 나눠 범행을 이어왔다.

총책은 범행 전반을 총괄하면서 대포계좌 공급과 수익 배분을 담당했다. 관리책은 유령법인 설립과 법인 계좌 개설을 지시하고 관리했으며, 모집책은 법인 명의자를 확보하는 역할을 맡았다.

외근팀장은 명의자들과 함께 전국 금융기관을 다니며 계좌 개설 업무를 지원했고, 내근팀장은 사무실에서 법인 계좌 관리와 금융기관 응대 등을 담당한 것으로 조사됐다.

이처럼 조직원들이 각자의 역할을 나눠 움직이면서 법인 설립부터 계좌 개설, 관리, 유통에 이르는 일련의 과정이 체계적으로 이뤄졌다는 것이 경찰의 설명이다.

◆ 유령법인 1개당 대포통장 약 14개...계좌 1개 월 300만 원에 유통

이들의 범행 수법은 이른바 '가장납입'을 이용한 유령법인 설립이었다.

자본금을 일시적으로 납입해 잔고증명서를 발급받고 법인을 설립한 뒤 곧바로 자금을 인출하는 방식으로 실제 사업 목적이 없는 법인을 만든 것으로 조사됐다.

이후 법인 한 곳당 7개 내외의 사업자(지점)를 등록하고 사업자별로 2개씩 계좌를 개설했다. 결과적으로 유령법인 한 곳에서 약 14개의 대포계좌를 확보하는 구조였다.

이 같은 방식으로 설립된 유령법인은 총 76개, 개설된 법인 명의 계좌는 1천21개에 달했다.

계좌를 확보한 이들은 이를 피싱 조직과 도박사이트 운영 조직 등에 공급하고, 계좌 한 개당 월 사용료는 약 300만 원 상당이었다.

이 가운데 법인 명의자에게는 100만~300만 원을 지급하고 나머지는 조직원들이 나눠 가진 것으로 경찰은 파악했다.

계좌 명의자에게 일정 금액을 지급하는 한편 조직 내부에서는 계좌 공급으로 발생한 수익을 분배하는 방식으로 범행을 지속한 것이다.

◆ 수사기관 조사까지 대비...가짜 대출 문자와 진술 매뉴얼 준비

이번 사건에서 특히 눈길을 끄는 대목은 조직이 수사기관의 추적에 대비한 대응 체계까지 마련했다는 점이다.

이들은 법인 명의자가 경찰 등 수사기관에서 조사를 받을 경우를 대비해 사전에 수사대응 매뉴얼을 준비한 것으로 조사됐다.

명의자들에게는 대출을 받기 위해 텔레그램에서 알게 된 신원불상의 인물에게 대출 관련 서류를 퀵서비스로 보냈지만 실제 대출은 받지 못했다는 취지로 진술하도록 교육했다.

또한 실제 대출을 시도한 것처럼 보이도록 가짜 대출 관련 문자를 미리 보내고, 수사기관 조사 과정에서 이를 제출하도록 한 것으로 드러났다.

명의자가 이 같은 진술을 했음에도 벌금형을 받게 되면 조직이 벌금을 대신 납부하는 방식으로 관리했다.

이는 단순히 명의자를 모집해 계좌를 개설하는 수준을 넘어 수사 과정에서 조직의 실체와 범행 경위가 드러나는 것을 차단하기 위해 명의자들의 진술까지 관리하려 했다는 점에서 범행의 조직성을 보여준다.

◆ 피싱·도박 범죄에 313개 계좌 이용...자금 유통 규모 24조 원

경찰 조사 결과 이들이 범죄조직에 공급한 대포계좌 가운데 현재까지 313개가 보이스피싱 등 피싱 범죄와 도박 관련 범죄에 이용된 것으로 확인됐다.

나머지 계좌 역시 범죄수익금을 세탁하기 위한 이른바 N차 계좌로 활용됐을 가능성이 있는 것으로 경찰은 보고 있다.

특히 이들 대포계좌를 통해 유통된 자금 규모는 총 24조 원에 이르는 것으로 파악됐다.

대포통장은 보이스피싱 피해금 수취와 불법 도박자금 이동, 범죄수익 세탁 등에 활용될 수 있어 각종 금융범죄의 핵심 수단으로 지목돼 왔다.

이번 사건은 유령법인과 다수의 법인 계좌를 이용해 범죄자금의 흐름을 분산시키는 방식으로 금융범죄의 기반을 제공했다는 점에서 추가 수사 필요성도 제기된다.

◆ 대포통장 190개·휴대전화 23대 압수...범죄수익 13억여 원 동결

경찰은 수사 과정에서 대포통장 190개와 계좌 인증에 사용된 휴대전화 23대 등을 압수했다.

또한 범죄수익금 13억 3천만 원에 대해서는 기소 전 추징보전 인용 결정을 받아 범죄수익이 임의로 처분되는 것을 막기 위한 조치도 진행했다.

경찰은 현재까지 확인된 범죄 이용 계좌뿐 아니라 전체 유통 계좌의 자금 흐름을 추적하는 한편, 해당 대포계좌를 이용한 피싱 및 도박 범죄조직에 대해서도 수사를 확대할 방침이다.

◆ 법인 계좌 개설 심사 강화 등 금융권 관리체계 보완 필요

이번 사건은 유령법인을 이용한 대포통장 유통이 조직폭력배의 새로운 수익사업으로 활용될 수 있다는 점과 함께 법인 명의 계좌 개설 과정의 관리 사각지대를 드러냈다.

특히 실질적인 사업 활동이 없는 법인이 다수의 사업자를 등록하고 금융계좌를 개설해 범죄조직에 공급하는 구조가 확인되면서 금융기관의 법인 실체 확인과 계좌 개설 심사에 대한 보완 필요성도 커지고 있다.

법인 설립 단계에서의 자본금 납입 확인은 물론 계좌 개설 목적과 실제 사업 여부, 다수 계좌 개설의 필요성 등을 종합적으로 살펴볼 수 있는 관리체계가 요구된다. 계좌 개설 이후에도 비정상적인 거래 흐름을 조기에 파악할 수 있도록 금융기관과 수사기관 간 정보 공유 및 이상거래 탐지 체계를 강화할 필요가 있다는 지적이다.

경찰은 앞으로 대포계좌를 통해 유통된 자금의 흐름을 추적하고 해당 계좌를 이용한 범죄조직의 실체를 규명하는 데 수사력을 집중할 예정이다.

유령법인 76개와 법인 명의 계좌 1천21개, 자금 유통 규모 24조 원. 이번 사건은 대포통장 공급 조직이 금융범죄의 단순한 주변 세력이 아니라 범죄자금 유통을 뒷받침하는 조직적 기반으로 기능할 수 있음을 보여주고 있다. 불법 계좌의 생성과 유통을 차단하기 위한 금융권의 예방 시스템 강화와 범죄수익 환수, 관련 범죄조직에 대한 지속적인 추적이 과제로 남았다.