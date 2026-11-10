대구과학대, 막창과 납작만두의 만남 ‘막작만두’로 로컬창업 대상

▲최근 대구창조경제혁신센터에서 열린 ‘2026 대학 로컬크리에이터 아이디어 경진대회’에서 대상을 수상한 대구과학대학교 식품영양조리학부 학생들이 기념촬영을 하고 있다.ⓒ대구과학대

대구의 대표 향토 음식인 막창과 납작만두가 청년들의 창의적인 아이디어를 만나 새로운 로컬 브랜드로 탄생할 가능성을 인정받았다.

대구과학대학교(총장 박지은)식품영양조리학부 학생들이 대구의 지역 식재료와 고유한 음식문화를 활용한 창업 아이디어로 지역 로컬크리에이터 경진대회에서 최고상을 차지했다.

대구과학대는 식품영양조리학부 2학년 박영희·김성남 학생으로 구성된 '크리에이트 비상(Create Flight)'팀이 최근 대구창조경제혁신센터 1층 C-Quad에서 열린 '2026 대학 로컬크리에이터 아이디어 경진대회'에서 대상을 수상했다고 10일 밝혔다.

학생들이 선보인 창업 아이템은 '막작만두'다. 이는 대구 시민들에게 친숙한 막창과 납작만두를 결합하고 특제 발효 소스와 팔공산 미나리 등 지역 식재료를 접목한 새로운 음식 콘텐츠로서, 익숙한 지역 먹거리에 색다른 조리 방식과 지역 농산물의 특성을 더해 대구만의 차별화된 맛을 구현하고, 이를 하나의 로컬 브랜드로 발전시키겠다는 발상이 심사위원들의 주목을 받았다.

◆ 막창과 납작만두의 이색 조합...대구의 맛을 브랜드로

이번 아이디어의 핵심은 대구를 대표하는 두 가지 향토 음식을 하나의 메뉴로 재해석했다는 데 있다.

막창은 대구를 상징하는 대표적인 음식 가운데 하나이며, 납작만두 역시 지역의 고유한 음식문화와 함께해 온 향토 먹거리다. 학생들은 이 두 음식의 친숙함을 바탕으로 새로운 조합을 구상했다.

여기에 특제 발효 소스를 활용해 메뉴의 차별성을 높이고 팔공산 미나리 등 지역 식재료를 더해 지역성을 강화했다.

단순히 새로운 음식을 개발하는 데 머무르지 않고 대구의 식문화와 지역 자원을 하나의 상품으로 연결했다는 점도 특징이다.

특히 '막작만두'는 지역 주민에게는 익숙하면서도 새로운 먹거리로, 외지 관광객에게는 대구에서만 경험할 수 있는 특색 있는 음식 콘텐츠로 발전할 가능성을 제시했다.

학생들은 메뉴 자체의 경쟁력뿐 아니라 지역 고유의 식문화를 활용한 로컬 브랜드 확장 전략과 관광객 유입 가능성까지 함께 제안했다. 심사위원단은 이러한 창의성과 사업화 가능성을 높이 평가한 것으로 전해졌다.

◆ 9개 대학 22개 팀 경쟁...11개 팀 본선서 아이디어 겨뤄

이번 경진대회는 대구광역시가 추진하는 '지속가능한 도시-대학 상생발전 프로젝트'의 하나로 마련됐다.

지역 대학생들이 대구의 고유한 자원과 특성을 활용해 창의적인 창업 아이디어를 발굴하고, 대학의 교육 역량을 지역산업 및 경제 활성화로 연결하기 위해 추진됐다.

대회에는 지역 9개 대학에서 총 22개 팀이 참가했다. 서류평가를 통과한 11개 팀이 본선에 진출했으며, 최종 발표평가를 통해 각 팀이 제안한 창업 아이디어의 창의성과 경쟁력, 사업화 가능성 등을 겨뤘다.

이 가운데 대구과학대 '크리에이트 비상'팀은 대구의 대표 향토 음식과 지역 식재료를 결합한 차별화된 아이템으로 대상을 거머쥐었다.

이번 성과는 학생들이 전공 수업에서 습득한 조리 전문지식에 로컬크리에이터 교육과 창업 역량을 접목해 지역 자원을 새로운 음식 콘텐츠로 발전시켰다는 점에서 의미가 크다.

◆ 전공교육에서 창업까지...지역과 함께 성장하는 대학

이번 수상은 대학의 전공교육이 단순히 조리 기술과 이론을 습득하는 데 그치지 않고, 지역사회가 가진 자원을 발굴해 새로운 산업적 가치로 연결할 수 있음을 보여주는 사례다.

특히 지역 음식문화는 관광과 외식산업, 농산물 소비, 지역 브랜드 형성 등 다양한 분야와 연결될 수 있다는 점에서 청년 창업의 중요한 자산으로 활용될 수 있다.

수상팀 김성남 학생은 "이번 대회를 준비하면서 학교에서 배운 로컬크리에이터 관련 내용을 실제 창업 아이템으로 구체화하기 위해 많은 고민을 했다"며, "대구의 맛과 이야기를 담은 음식이 하나의 로컬 브랜드로 성장할 수 있다는 자신감을 얻었다"고 말했다.

박지은 총장은 "지역 고유의 자원과 문화에 새로운 가치를 더하는 창의적 인재는 지역의 미래 경쟁력을 높이는 중요한 원동력"이며, "대구과학대학교는 앞으로도 지역 자원을 활용한 창업교육을 강화하고, 학생들의 창의적인 아이디어와 도전이 지역산업의 발전으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

지역의 익숙한 음식에서 새로운 가능성을 발견한 대학생들의 도전이 실제 창업으로 이어질 수 있을지 관심이 모아진다.

막창과 납작만두라는 대구의 친숙한 먹거리에 청년들의 창의적인 발상과 지역 식재료를 더한 '막작만두'. 이번 대상 수상이 대학의 실무 중심 교육과 지역 상생형 창업 모델을 연결하는 계기가 될 것으로 기대된다.