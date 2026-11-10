대구 달서구 장애인 수영팀, 전국대회서 금메달 2개·은메달 1개 획득

▲대구 달서구 장애인 수영팀이 제주에서 열린 전국 규모 장애인 수영대회에서 금메달 2개와 은메달 1개를 획득하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구 달서구

대구 달서구청 장애인 수영팀이 제주에서 열린 전국 규모 장애인 수영대회에서 금메달 2개와 은메달 1개를 획득하며 전국 정상급 실업팀으로서의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

달서구(구청장 김용판)는 구청 장애인 수영팀이 지난 6~8일까지 3일간 제주도에서 개최된 '제19회 제주특별자치도지사배 전국장애인수영대회'에서 우수한 성적을 거뒀다고 10일 밝혔다.

이번 대회에서 가장 돋보인 선수는 강정은 선수였다. 강 선수는 자유형 200m와 배영 100m에서 각각 금메달을 차지하며 대회 2관왕에 올랐다.

강주은 선수도 자유형 100m에서 은메달을 획득하며 팀의 메달 수확에 힘을 보탰다.

이로써 달서구청 장애인 수영팀은 이번 대회에서 금메달 2개와 은메달 1개를 수확하며 선수 개개인의 기량과 팀의 경쟁력을 함께 보여줬다.

◆ 전국장애인체육대회 이어 또다시 메달 행진

이번 성과는 지난 9월 열린 전국장애인체육대회에 이어 거둔 결과라는 점에서도 의미가 있다.

선수단은 꾸준한 훈련을 통해 체력과 경기 기술을 연마해 왔으며, 이러한 노력이 전국 규모 대회에서 좋은 성적으로 이어졌다.

특히 강정은 선수의 두 종목 우승은 선수 개인의 경기력과 지속적인 훈련 성과를 보여주는 결과로 평가된다. 강주은 선수 역시 자유형에서 은메달을 추가하며 팀의 성과를 뒷받침했다.

달서구청 장애인 수영팀은 연이은 전국대회 선전을 통해 지역을 대표하는 장애인 전문체육팀으로서 입지를 다지고 있다.

◆ 장애인 체육 활성화와 지역 스포츠 경쟁력 기대

장애인 전문체육은 선수 개인의 도전과 성취를 넘어 장애인 체육에 대한 사회적 관심을 높이고 지역 스포츠의 저변을 확대한다는 점에서도 의미가 있다.

이번 대회에서 달서구 선수들이 거둔 성과 역시 꾸준한 훈련과 도전이 만들어 낸 결실로, 지역 장애인 체육의 가능성을 보여주는 계기가 되고 있다.

김용판 달서구청장은 "각종 대회에서 우수한 성적을 거둔 선수들에게 진심 어린 축하와 감사를 전한다"며, "앞으로도 달서구를 대표하는 선수라는 자긍심을 갖고 훈련과 대회에 최선을 다해주길 바란다"고 말했다.

한편 달서구청 장애인 수영팀은 이번 대회에서 금메달 2개와 은메달 1개를 추가하며 전국 무대에서 꾸준한 경기력을 이어가는중, 선수들의 향후 대회 활약과 달서구 장애인 체육의 발전에도 기대가 모아진다.