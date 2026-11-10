계명문화대 재학생 힙합 듀오 ‘데카앤바스택’, 첫 정규앨범 발매...음악계 주목

▲계명문화대학교 공연음악학부 재학생 손찬, 권태환(데카앤바스택)ⓒ계명문화대

대학에서 갈고닦은 음악적 역량을 전국 무대에서 인정받은 청년 아티스트들이 첫 정규앨범을 발표하며 본격적인 창작 활동에 나섰다.

계명문화대학교(총장 박승호)공연음악학부 재학생으로 구성된 힙합 듀오 '데카앤바스택(DEKA&VASTACK)'이 그 주인공이다. 손찬·권태환 학생은 각종 음악대회 수상과 방송 출연으로 활동 영역을 넓힌 데 이어 지난 11월 5일 정규앨범 'TRASH MOB'을 발매하며 자신들만의 음악적 색깔을 선보였다.

이번 앨범은 두 학생이 그동안 쌓아온 공연 경험과 음악적 고민을 집약한 첫 정규 작품이라는 점에서 의미가 있으며, 특히 게임 속 등장인물이라는 독특한 세계관을 힙합 음악에 접목해 기존의 음악적 표현 방식과 차별화된 콘셉트를 시도했다.

◆ 전국대회 수상부터 방송 출연까지...무대에서 실력 입증

데카앤바스택은 정규앨범 발매에 앞서 다양한 무대에서 음악적 역량을 인정받았다.

'2026 강릉전국버스킹대회'에서 우수상을 수상했으며, 'LG드림페스티벌'에서는 대상을 차지하는 성과를 거뒀다. 여기에 SBS 파워FM 인기 프로그램 '두시탈출 컬투쇼'에도 출연하며 대중과 만나는 기회를 확대했다.

전국 단위 음악대회에서의 수상과 방송 출연은 두 학생이 대학 교육과 교내외 공연을 통해 쌓아온 실전 경험을 바탕으로 활동 영역을 넓혀가고 있음을 보여준다.

두 학생은 공연음악학부의 전공실기와 공연워크숍, 앙상블 등 실습 중심 교육과정에 참여하며 음악적 기본기를 다져왔다. 또한 다양한 교내외 공연을 통해 무대 적응력과 팀워크, 관객과 소통하는 능력을 키웠다.

◆ 게임 속 세계관을 힙합으로...8곡 담은 ‘TRASH MOB’

이번에 발매한 정규앨범 'TRASH MOB'은 게임 속 등장인물이라는 독특한 설정을 음악으로 풀어낸 작품이다.

앨범에는 타이틀곡 'TRASH MOB'과 'Checkpoint'를 비롯해 총 8곡이 수록됐다. 두 학생은 게임이라는 가상 세계의 서사와 캐릭터를 힙합 음악에 결합해 자신들만의 개성과 창작 방향을 담아냈다.

특히 이번 앨범은 계명문화대학교 공연음악학부 오종수 겸임교수가 전곡 프로듀싱을 맡고 믹싱·마스터링 디렉팅까지 참여해 완성도를 높였다.

오종수 교수는 래퍼 정상수의 '달이 뜨면', '명사수' 등을 작곡·프로듀싱한 음악인으로, 현장 경험과 전문성을 바탕으로 학생들의 창작 작업 지원과 함께, 학생들의 아이디어와 현직 음악인의 전문적인 제작 역량이 결합했다는 점에서 이번 앨범은 대학 교육과 실제 음악산업 현장을 연결한 협업 사례로도 주목된다.

◆ 실기 중심 교육에 AI 활용까지...현장형 음악 인재 양성

계명문화대학교 공연음악학부는 클래식과 실용음악을 아우르는 실기 중심 교육과정을 통해 전문 음악인 양성에 힘쓰고 있다.

특히 10년 이상 이어온 '리얼오디션'을 비롯해 현장학습, 전문가 특강, 멘토링 등 다양한 프로그램을 운영하며 학생들이 실제 음악 현장에서 요구되는 실무 역량을 갖출 수 있도록 지원하고 있다.

최근에는 인공지능(AI)을 활용한 음악 제작과 홍보 교육도 강화하고 있다. 변화하는 음악산업 환경에 대응해 창작뿐 아니라 콘텐츠 제작과 대중 홍보까지 아우르는 역량을 키우는 데 교육의 초점을 맞추고 있다.

데카앤바스택의 이번 성과 역시 이러한 교육과정과 현장 경험이 실제 창작 활동으로 이어졌다는 점에서 의미가 있다.

전공 수업을 통해 음악적 기초를 다지고 다양한 공연을 통해 무대 경험을 쌓은 학생들이 현직 교수와의 협업으로 정규앨범까지 발표하면서 교육과 창작, 공연 활동이 유기적으로 연결되는 성과를 거둔 것이다.

◆ “우리만의 개성을 담은 음악 꾸준히 선보일 것”

손찬·권태환 학생은 "다양한 공연 기회와 음원 제작·녹음, AI 활용 교육 등이 실제 음악 활동에 큰 도움이 됐다"며, "첫 정규 앨범 발매를 계기로 앞으로도 우리만의 개성을 담은 음악을 꾸준히 선보이겠다"고 말했다.

앨범 제작에 참여한 오종수 겸임교수는 "학생들이 자신만의 음악적 색깔을 발전시키고 다양한 무대에서 성과를 거두고 있어 뜻깊다"며, "앞으로도 학생들이 창작 역량과 실무 경험을 쌓아 전문 음악인으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

한편 계명문화대학교는 오는 11일부터 25일까지 2027학년도 신입생 수시 2차 모집 원서를 접수한다.

대학에서 시작한 음악적 도전이 전국 무대와 정규앨범 발매로 이어진 데카앤바스택. 자신들만의 세계관과 음악적 개성을 앞세운 두 청년 아티스트가 앞으로 어떤 음악과 무대로 대중과 만날지 기대를 모으고 있다.