구미시, 전통시장 소비 촉진하고 시민 경제역량 키운다

▲구미형온누리페이백 포스터 (선산 권역)ⓒ구미시

경북 구미시가 지역경제 활성화와 시민들의 경제적 자립을 위한 행보를 이어가고 있다.

구미시는 전통시장과 골목상권에 활력을 불어넣기 위한 대규모 소비 환급 행사를 추진하는 한편, 경제 분야 명사 초청 특강도 마련했다.

◆ 전통시장·골목상권 소비 촉진...6억4천만 원 규모 페이백 행사

구미시는 전통시장과 골목상권 이용을 활성화하고 시민들의 소비 부담을 덜기 위해 오는 16일부터 예산 소진 시까지 '2026년 구미형 온누리페이백' 행사를 진행한다.

이번 사업의 총 환급 규모는 6억 4천만 원이다. 행사 구역 내 참여 점포에서 물품을 구매한 뒤 영수증을 제출하면 구매금액에 따라 지류형 온누리상품권을 돌려받을 수 있다.

환급 기준은 5만 원 이상 10만 원 미만 구매 시 1만 원, 10만 원 이상 구매 시 2만 원으로, 1인당 하루 최대 2만 원, 행사 기간 전체 최대 6만 원까지 환급받을 수 있다.

참여 상권은 강서권과 강동권, 선산권 등 3개 권역으로 나뉜다.

강서권은 새마을중앙시장, 중앙로동문상점가, 문화로 자율상권구역, 구미역중앙골목형상점가, 금리단길이며, 강동권은 구미인동시장, 인동중앙상점가, 인동로데오상가다. 선산권에서는 선산봉황시장이 참여한다.

다만 병원과 주점, 유흥업소 등은 환급 대상에서 제외된다.

영수증은 주말을 포함해 1주일간의 구매분을 합산할 수 있으며, 반드시 해당 기간 안에 환급을 신청해야 한다. 구매한 권역의 환급소에서만 신청할 수 있고 다른 권역의 영수증과는 합산할 수 없다.

환급 신청 시에는 본인 확인을 위한 신분증과 카드영수증 또는 현금영수증을 지참해야 한다. 개인정보 제공 동의도 필요하며 간이영수증은 인정되지 않는다.

환급소는 총 4곳이다. 강서권은 역전로 13(구 커피스미스)과 구미중앙로15길 17-1(문화로 자율상권조합 사무실), 강동권은 인동중앙로3길 18-5(한재촌 옆), 선산권은 선산읍 단계동길 24(봉황시장 내 실타래뜨개방 옆)이다.

운영시간은 매일 오전 10시부터 오후 6시까지이며 시장 상황에 따라 변경될 수 있다.

구미시는 이번 사업을 통해 소비자의 전통시장 재방문을 유도하고 환급받은 온누리상품권이 다시 지역 상권에서 사용되는 소비 선순환 구조를 정착시킨다는 계획이다.

지난해 온누리상품권 환급사업에서는 총 8억 200만 원 상당의 상품권을 환급하고 약 49억 8천만 원 규모의 지역 소비를 이끌어내는 성과를 거뒀다. 시민들의 소비 부담 완화와 전통시장 매출 증대에 기여하면서 높은 호응을 얻었다.

이번 행사와 관련한 자세한 사항은 11월 16일부터 운영되는 콜센터(1551-6972)를 통해 확인할 수 있다. 상담시간은 오전 10시부터 오후 6시까지다.

▲구미시가 최근 구미대학교 성실2동 1층 시청각홀에서 시민 100여 명이 참석한 가운데 개그맨 출신 투자 전문가 황현희를 초청해 '비겁한 돈, 자본주의에서 살아남는 법'을 주제로 경제특강을 개최하고 있다ⓒ구미시

◆ 황현희 초청 경제특강...자본주의에서 살아남는 경제적 기준 강조

구미시는 최근 구미대학교 성실2동 1층 시청각홀에서 시민 100여 명이 참석한 가운데 개그맨 출신 투자 전문가 황현희를 초청해 '비겁한 돈, 자본주의에서 살아남는 법'을 주제로 경제특강을 개최했다.

이번 특강은 구미시평생학습원과 구미대학교가 함께 추진하는 '일자리 창출 평생학습, 굿잡(JOB)' 사업의 하나로 마련됐다.

굿잡 사업은 시민들의 직업능력 개발과 자격증 취득을 위한 교육과정을 비롯해 취업상담과 알선, 일자리 매칭 등을 지원하는 평생학습 프로그램이다.

특히 상·하반기 경제 분야 명사를 초청하는 특강을 통해 시민들에게 실질적인 경제 지식과 자산관리 정보를 제공하고 있다. 앞서 상반기에는 LS증권 이사 염승환을 초청해 시민들의 큰 호응을 얻었다.

이번 하반기 특강은 근로소득을 넘어 자본소득과 자산 형성에 대한 이해를 높이고, 급변하는 경제환경 속에서 시민들이 스스로 경제적 판단 기준을 세울 수 있도록 돕기 위해 기획됐다.

강연자로 나선 황현희는 개그맨으로 활동했던 방송 경험을 바탕으로 대중에게 친숙한 인물로서, 투자와 경제 분야에 대한 연구와 경험을 쌓아 투자 전문가로 활동 영역을 넓혔으며, 현재 다양한 경제 방송과 강연을 통해 자신만의 자산관리 철학을 전달하고 있다.

이날 강연에서 황현희 강사는 "남들의 말이나 유행에 휩쓸려 무작정 뛰어드는 투자는 반드시 실패한다"고 경고하며, "자본주의 사회에서 살아남기 위해서는 나만의 단단한 기준을 세우는 '비겁한 돈'의 철학이 필요하다"고 강조했다.

특히 과거 방송 활동을 통해 다져진 유쾌하면서도 날카로운 입담으로 자본주의의 작동 원리와 투자에 대한 관점을 설명해 참석자들의 관심을 끌었다.

김현주 평생학습원장은 "시민들이 이번 특강을 통해 주요 관심사인 투자와 재테크에 대한 안목을 넓히는 계기가 되었기를 바란다"며, "앞으로도 시민들의 학습 수요를 반영해 다양한 평생학습 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"고 말했다.

◆ 소비와 배움으로 지역경제 선순환 기반 강화

온누리페이백이 시민들의 소비를 전통시장과 골목상권으로 유도해 지역 소상공인의 매출 증대를 지원하는 사업이라면, 경제특강은 시민들이 경제 흐름을 이해하고 자산 형성과 경제적 자립을 위한 판단 역량을 키우도록 돕는 사업이다.

지역 상권의 경쟁력을 높이는 정책과 시민 개개인의 경제적 역량을 강화하는 평생학습이 함께 추진된다는 점에서 의미가 있다.

구미시는 앞으로도 전통시장과 골목상권의 자생력을 높이는 소비 활성화 정책과 시민 수요에 맞춘 평생학습 프로그램을 통해 지역경제와 시민 생활에 실질적인 도움이 되는 정책을 이어갈 계획이다.