의왕시, 위례~과천선 의왕연장 국가철도망 반영 총력

경기 의왕시가 위례~과천선 의왕연장 노선의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위해 시민들의 적극적인 관심과 참여를 당부했다.

10일 의왕시에 따르면 제5차 국가철도망 구축계획은 올해부터 2035년까지의 국가철도망 구축 방향과 투자계획을 담는 중장기 법정계획이다. 국토교통부는 계획 수립을 위해 오는 13일까지 국민 사전 설문조사를 진행하고 있다.

▲제5차 국가철도망 구축계획 사전 설문 안내 ⓒ의왕시

설문조사는 철도망 구축의 우선 정책목표와 신규 철도사업 선정 원칙, 투자 규모, 지역별 필요 철도노선 등을 주제로 진행된다. 참여는 국토교통부 누리집과 통합 앱 '코레일+', 주요 철도역에 안내된 QR코드를 통해 가능하다.

오는 13일 오전 9시 30분에는 서울 동작구 전문건설회관에서 국가철도망 구축계획 의견수렴 행사도 열린다. 행사에서는 계획의 비전과 목표 발표, 지방정부 의견 발표, 전문가 토론 등이 진행되며 국토교통부 유튜브를 통해 생중계된다.

위례~과천선 의왕연장은 의왕·군포·안산 공공주택지구와 오전·왕곡지구 등 대규모 도시개발에 따른 인구 증가와 교통수요에 대응하기 위한 핵심 철도사업이다. 노선이 연장되면 의왕에서 서울과 수도권 주요 거점으로의 접근성이 개선될 것으로 기대된다.

시는 지역의 교통 여건과 미래 철도 수요를 반영해 해당 노선의 국가철도망 구축계획 반영을 국토교통부에 지속적으로 건의하고 있다.

김성제 시장은 “위례~과천선 의왕연장은 대규모 정부 주택공급사업이 집중된 수도권 서남부의 교통체계를 완성하기 위해 꼭 필요한 사업”이라며 “국가철도망 구축계획에 의왕연장 노선이 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어 “이번 사전 설문조사는 지역에 필요한 철도망 확충 의견을 정부에 전달할 기회인 만큼 시민들의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 당부했다.