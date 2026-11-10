오산시, 청년 취업부터 자립까지 맞춤형 지원 강화

경기 오산시가 구직활동에 어려움을 겪는 청년들의 경제적 부담을 줄이고 취업 역량을 높이기 위해 맞춤형 지원사업을 추진하고 있다.

오산시는 구직단념 청년과 자립준비 청년 등을 대상으로 한 '청년도전 지원사업'을 비롯해 면접 준비 비용 지원, 자격시험 응시료 지원, 청년인턴 및 일자리 연계 등 취업 준비부터 사회 진출까지 단계별 지원을 강화하고 있다고 10일 밝혔다.

▲오산시청 전경 ⓒ오산시

올해 '청년도전 지원사업'은 총 104명을 대상으로 운영한다. 참여자의 상황에 따라 5주 단기, 15주 중기, 25주 이상 장기 과정으로 나눠 밀착상담과 진로탐색, 자신감 회복, 취업역량 강화 교육 등을 제공한다. 참여수당은 과정별로 50만~250만 원이며, 중·장기 과정 참여자는 일정 요건을 충족하면 20만~50만 원의 추가 인센티브도 받을 수 있다.

취업 준비 청년을 위한 '청년 면접합격 패키지'도 운영한다. 오산시에 거주하는 19~39세 구직 청년에게 면접 컨설팅과 취업아카데미를 제공하고, 면접 정장을 연간 최대 5회 무료로 대여한다. 이력서용 증명사진 촬영과 헤어·메이크업 비용도 각각 최대 3만 원까지 지원하며, 면접 이후에도 합격 여부에 따른 사후관리를 이어간다.

자격증 취득 지원도 확대하고 있다. '경기청년 역량강화 기회지원사업'을 통해 미취업 청년에게 어학시험과 국가기술자격 등 응시료를 연간 최대 30만 원까지 지원한다. 청년인턴 사업과 대학생 일자리 사업을 통해 공공서비스 분야 실무 경험도 제공한다.

지역 중소기업의 청년 정규직 채용을 유도하기 위한 상생사업도 추진한다. 관내 5인 이상 50인 미만 중소기업이 미취업 청년을 정규직으로 채용하면 기업에 300만 원의 채용장려금을 지원한다. 아울러 독립경영 3년 이하인 19\~39세 청년 농업인에게는 최장 3년간 월 최대 110만 원의 영농정착 지원금을 지급한다.

조용호 시장은 "청년들이 취업 과정에서 겪는 어려움을 개인의 몫으로만 남겨두지 않고 지역사회가 함께 힘을 보태겠다"며 "청년 개개인의 상황에 맞는 실질적인 지원을 통해 새로운 도전에 나서고 안정적으로 사회에 진출할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.