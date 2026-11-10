대구 군위군, 고향사랑 나눔부터 조부모 마음돌봄까지...따뜻한 지역공동체 조성

▲김오현 군위군 효령면 명예면장이 10일 군위군에 600만 원 상당의 쌀 10㎏ 200포를 기탁하고 있다ⓒ대구 군위군

대구 군위군에서 어르신들의 건강한 식생활을 돕는 나눔 활동과 손자녀를 양육하는 조부모들의 정서적 회복을 지원하는 프로그램이 이어지며 세대와 이웃을 아우르는 지역사회 돌봄의 의미를 더하고 있다.

지역의 어르신들에게 따뜻한 식사를 지원하는 기부가 실질적인 생활복지로 연결되는 한편, 손자녀 양육으로 심리적 부담을 겪는 조부모들에게는 자신을 돌아보고 재충전할 수 있는 시간이 마련됐다.

먼저 김오현 군위군 효령면 명예면장은 10일 군위군에 600만 원 상당의 쌀 10㎏ 200포를 기탁했다.

이번 기탁은 고향사랑기부제 답례품으로 받은 쌀을 지역사회에 환원하고, 지역 어르신들의 건강한 식생활과 복지 증진에 보탬이 되고자 마련됐다.

기탁된 쌀은 군위군 내 중식 5일제를 운영하는 경로당 129개소에 전달돼, 경로당을 이용하는 어르신들에게 식사 재료를 지원함으로 일상적인 식생활에 도움을 주고 지역사회에 나눔의 가치를 확산할 것으로 기대된다.

김오현 명예면장은 “고향사랑기부제를 통해 받은 답례품을 고향의 어르신들과 함께 나눌 수 있어 더욱 뜻깊게 생각한다”며, “작은 정성이지만 어르신들께서 경로당에서 식사하시는 데 조금이나마 보탬이 되길 바라며, 앞으로도 고향 발전과 지역사회를 위한 나눔을 꾸준히 실천하겠다”고 말했다.

이번 기탁은 고향사랑기부제 답례품을 다시 지역사회에 환원했다는 점에서 의미가 있는 가운데, 기부를 통해 받은 혜택이 지역 어르신들에게 다시 전달되는 나눔의 선순환 사례로, 지역 공동체의 상생과 연대 가치를 보여주고 있다.

▲군위군 드림스타트가 10일 사례관리 아동을 양육하는 조부모들 대상으로 김천 일원에서 야외 현장학습을 진행하고 있다ⓒ대구 군위군

이와 함께 군위군 드림스타트는 같은날 사례관리 아동을 양육하는 조부모들을 대상으로 김천 일원에서 야외 현장학습을 진행했다.

이번 프로그램은 손자녀를 양육하며 겪는 조부모들의 심리적 부담을 덜고 정서적 안정과 생활의 활력을 되찾을 수 있도록 마련됐다.

지난달부터 시작된 조부모 교육에서는 다양한 미술매체를 활용한 감정 표현과 팔찌 만들기 등을 진행했다. 조부모들이 양육 과정에서 쌓인 감정을 표현하고 자신의 마음을 돌아보며 자기돌봄의 중요성을 인식하도록 돕는 데 초점을 맞췄다.

11월에는 교육을 실외 활동으로 확장해 김천 현장학습을 마련했다.

참여자들은 박물관을 방문해 역사와 문화를 배우고, 천년고찰 직지사를 찾아 사찰의 고즈넉한 자연과 풍경을 감상하며 일상에서 잠시 벗어나는 시간을 가졌다.

특히 손자녀 양육이라는 책임과 부담에서 잠시 벗어나 자신의 삶을 돌아보고 정서적 여유를 찾는 자기돌봄과 성찰의 기회가 됐다는 점에서 의미를 더했다.

군위군 드림스타트는 앞으로도 사례관리 아동뿐 아니라 양육을 담당하는 가족 구성원까지 살피는 통합적인 지원을 통해 건강한 가족관계 형성과 아동의 안정적인 성장을 도울 계획이다.

이번 두 사례는 지원 대상과 방식은 다르지만 지역 구성원의 삶을 살피고 돌봄의 범위를 넓혔다는 공통점이 있다.

쌀 기탁이 어르신들의 기본적인 식생활을 지원하는 물질적 나눔이라면, 조부모 현장학습은 손자녀 양육으로 지친 가족 구성원의 마음을 돌보는 정서적 지원이다.

특히 아동의 건강한 성장을 위해서는 부모뿐 아니라 실제 양육을 담당하는 조부모의 심리적 안정과 생활 여건도 중요하다. 이는 가족을 돌보는 사람 역시 지역사회의 관심과 지원을 받아야 지속 가능한 돌봄이 가능하기 때문이다.

어르신에게는 따뜻한 한 끼를, 손자녀를 돌보는 조부모에게는 마음의 쉼을 전하는 군위군의 나눔과 돌봄 활동이 세대 간 상생과 건강한 가족공동체를 만드는 밑거름이 되고 있다.