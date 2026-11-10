대구공업대 성인학습자, 생성형 AI로 인생 2막의 가능성 열다

▲대구공업대학교 대학혁신지원사업단 AI-DX융합인재양성센터가 지난 9일 교내 1호관 세미나실에서 ‘AI 활용역량 강화 교육 기반 활용 대회’ 시상식을 개최하고 있다ⓒ대구공업대

생성형 인공지능(AI)이 단순한 학습 도구를 넘어 자신의 경험과 생각을 새로운 콘텐츠로 표현하는 창작 도구로 활용되면서 성인학습자들의 디지털 도전이 주목받고 있다.

대구공업대학교 성인학습자들이 생성형 AI를 활용해 각자의 삶과 아이디어를 콘텐츠로 구현하며 디지털 기술 습득을 넘어 새로운 가능성을 확인했다.

대구공업대학교(총장 이별나) 대학혁신지원사업단 AI-DX융합인재양성센터는 지난 9일 교내 1호관 세미나실에서 ‘AI 활용역량 강화 교육 기반 활용 대회’ 시상식을 개최했다.

이날 행사에는 이승협 대학혁신지원사업단장과 장철규 사업부단장, 김종근 AI-DX융합인재양성센터장, 조재철 교수학습지원센터장 등 대학 관계자들이 참석해 학생들의 도전과 성과를 격려했다.

이번 대회는 대학혁신지원사업의 하나로 진행된 비교과 프로그램 ‘AI로 도전하는 인생 2막’의 교육 성과 공유를 위해, 참여 학생들은 총 16시간의 실습 중심 교육을 통해 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 익힌 뒤, 이를 바탕으로 자신만의 콘텐츠를 제작했다.

특히 이론 학습에 그치지 않고 직접 AI 도구를 활용해 결과물을 완성하는 실전형 교육으로 진행된 것이 특징이며, 주제와 제작 방식에 제한을 두지 않고 학생들이 자신의 관심과 아이디어에 맞는 생성형 AI 도구를 자유롭게 선택하도록 했다.

학생들은 콘텐츠 제작 과정에서 발생하는 문제를 스스로 해결하고 다양한 기술을 시도하며 창작 역량을 키웠으며, 아울러 각자의 삶에서 축적한 경험과 생각이 콘텐츠의 소재가 되면서 생성형 AI는 개인의 이야기를 새로운 형태로 표현하는 매개체가 됐다.

대회 결과 스마트IT과 2학년 김선임 학생이 1등을 차지했으며, 우수 작품을 선보인 학생들에게 2등과 3등이 수여됐다.

1등을 수상한 김선임 학생은 “평소 관심이 많았던 생성형 AI를 직접 배우고, 실제 경험을 하나의 작품으로 만들어 볼 수 있어 뜻깊었다”며, “이번 교육을 통해 중장년층도 AI 기술을 충분히 익히고 자신의 경험과 창의성을 결합해 다양한 분야에 활용할 수 있다는 자신감을 얻었다”고 말했다.

이어 그는 “졸업 이후에도 이러한 교육에 지속적으로 참여할 수 있는 기회가 확대되기를 기대한다”고 덧붙였다.

이번 교육의 의미는 수상작이나 완성된 콘텐츠에만 머물지 않는다. 디지털 기술에 익숙하지 않을 수 있는 성인학습자들이 새로운 도구를 직접 익히고 자신의 경험을 창작물로 구현하면서 기술에 대한 심리적 장벽을 낮췄다는 점에서 의미가 크다.

특히 중장년층에게 AI 교육은 단순한 신기술 습득을 넘어 변화하는 사회환경에 적응하고 자신의 경력과 경험을 새로운 방식으로 활용할 수 있는 기회가 될 수 있다는 가능성을 보여줬다.

이승협 대학혁신지원사업단장은 “이번 대회는 학생들이 생성형 AI를 단순히 학습하는 데 그치지 않고, 자신의 경험과 아이디어를 새로운 콘텐츠로 구현했다는 점에서 의미가 크다”며, “특히 성인학습자들이 디지털 기술에 대한 자신감을 높이고 변화하는 사회환경에 능동적으로 대응할 수 있는 가능성을 확인한 계기가 됐다”고 밝혔다.

이어 그는 “앞으로도 학생들의 AI 활용역량을 높이기 위한 실습 중심 교육을 확대하고, 나아가 지역사회와 연계한 AI·디지털 교육 프로그램을 통해 지역민의 디지털 역량 강화에도 기여하겠다”고 말했다.

대구공업대학교는 앞으로도 성인학습자의 관심과 교육 수요를 반영한 AI·디지털 교육을 지속적으로 운영하고, 학생들이 습득한 기술을 일상과 직무에 활용하며 배움과 도전을 이어갈 수 있도록 지원할 계획이다.

이번 사례는 생성형 AI 교육이 청년층이나 전문 기술인력에 국한되지 않고 성인학습자에게도 새로운 자기표현과 역량 개발의 기회가 될 수 있음을 보여준다.

AI 기술을 얼마나 능숙하게 다루느냐를 넘어 자신의 경험과 생각을 어떻게 새로운 가치로 연결하느냐가 중요해지는 시대다. 대구공업대학교의 이번 교육이 성인학습자의 디지털 자신감을 높이고 지역사회 평생학습과 AI 활용 교육 확산으로 이어질지 주목된다.