대구 북구, 수능 전후 청소년 보호 강화...주민 대상 환경·과학 명사초청 강연도

▲대구 북구청 전경ⓒ대구북구

대구 북구가 대학수학능력시험 전후 청소년 보호를 위한 유해환경 점검에 나서는 한편, 지역 주민들에게 환경과 기후변화에 대한 새로운 시각을 제공하는 명사초청 강연을 마련하는 등 청소년 보호와 평생학습 활성화에 힘을 쏟고 있다.

청소년들이 수능 이후 해방감으로 자칫 유해환경에 노출되지 않도록 지역사회와 함께 보호 활동을 강화하고, 주민들에게는 과학적 지식과 환경에 대한 이해를 넓힐 수 있는 배움의 기회를 제공한다는 취지다.

대구 북구(구청장 이근수)는 오는 16일부터 약 한 달간 ‘청소년유해환경 집중 지도·점검’을 실시한다.

이번 점검은 2027학년도 대학수학능력시험 전후 청소년들의 음주와 흡연 등 일탈행위를 예방하고, 유해환경으로부터 청소년을 보호하기 위해 마련됐다.

북구는 각 동 청소년지도협의회와 협력해 거리 캠페인을 전개하고 청소년 음주·흡연 예방 홍보, 청소년 출입금지업소 계도, 불건전 광고물 정비 등 지역사회와 연계한 보호 활동을 추진할 예정이다.

특히 수능 전후인 11월 12일과 26일에는 북부경찰서와 강북경찰서, 청소년유해환경감시단, 북구청 공무원으로 구성된 민·관·경 합동 점검반이 청소년 밀집 지역과 번화가를 중심으로 집중 점검과 현장 계도에 나선다.

주요 점검 사항은 청소년 술·담배 판매금지 표시 부착 여부와 청소년 대상 주류·담배 판매 행위, 청소년 출입·고용 금지업소 표시 부착 여부, 전자담배 무인판매점의 성인인증 준수 여부 등으로, 점검 과정에서 법령 위반 사항이 확인된 업소에 대해서는 시정명령과 과징금 부과 등 관련 법령에 따라 엄정하게 조치할 방침이다.

북구청 관계자는 “수능을 마친 수험생과 지역 청소년들이 안전하고 건전한 환경에서 생활할 수 있도록 민·관·경이 함께 힘을 모으기로 했다”며, “앞으로도 청소년들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 유해환경 개선과 보호 활동을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

▲ 대구 북구 ‘행복북구 명사초청 아카데미’ 개최 안내문ⓒ대구북구

이와 함께 북구는 주민들의 배움과 문화적 소양을 넓히기 위한 ‘행복북구 명사초청 아카데미’ 11월 강연도 개최한다.

북구는 오는 18일 오후 3시 북구청소년회관 아트홀에서 숭실사이버대학교 환경안전공학과 곽재식 교수를 초청해 ‘지구는 괜찮아, 우리가 문제지’를 주제로 강연을 진행한다.

이번 강연은 환경과 기후변화, 지구의 미래를 과학적 관점에서 쉽고 흥미롭게 풀어내고, 일상에서 실천할 수 있는 변화와 지속 가능한 미래에 대해 주민들과 함께 고민하기 위해 마련됐다.

특히 곽재식 교수 특유의 유쾌한 유머와 재치 있는 설명을 통해 과학과 환경에 관한 다양한 지식을 전달하고, 인공지능과 과학기술이 빠르게 발전하는 시대에 자연과 인간의 관계를 돌아보는 시간을 제공할 예정이다.

강연은 북구 주민 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 11월 17일까지 북구 평생학습센터 홈페이지 또는 전화로 선착순 180명을 모집한다.

북구청 관계자는 “이번 강연이 주민들에게 과학과 환경에 대한 새로운 시각을 제공하고, 우리의 일상과 미래를 함께 고민하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”며, “올 한 해 행복북구 명사초청 아카데미에 보내주신 관심과 참여에 감사드리며, 내년에도 더욱 알차고 다채로운 프로그램을 마련해 주민들의 배움과 성장을 지원하겠다”고 말했다.

기타 자세한 사항은 북구청 교육청소년과 전화로 문의하면 된다.

이번 두 사업은 청소년의 안전한 성장환경 조성과 주민들의 지속적인 학습 기회 확대라는 점에서 의미가 있다. 청소년 보호가 유해환경에 대한 사전 예방과 지역사회의 공동 대응을 요구한다면, 평생학습은 주민들이 변화하는 사회와 환경을 이해하고 능동적으로 대응할 수 있도록 돕는 기반이다.

청소년에게는 안전한 일상을, 주민에게는 배움의 기회를 제공하는 북구의 정책이 지역사회 전반의 건강한 성장과 지속 가능한 공동체 조성으로 이어질지 주목된다.