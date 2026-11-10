청소년이 직접 취재하고 쓴 과학의 미래...국립대구과학관, 전국과학신문공모전 시상

▲국립대구과학관\이 최근 ‘제11회 전국청소년과학신문공모전’ 시상식을 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ국립대구과학관

청소년들이 인공지능(AI)부터 반도체, 미래 에너지, 우주기술까지 국가전략기술을 직접 조사하고 취재해 신문으로 풀어내, 어려운 과학기술을 스스로 질문하고 분석하는 과정에서 청소년 특유의 창의적인 시각과 미래를 향한 탐구 역량이 돋보였다는 평가다.

국립대구과학관(관장 이난희)은 최근 ‘제11회 전국청소년과학신문공모전’ 시상식을 개최하고 수상작품 전시와 수상소감을 나누는 자리를 마련했다고 10일 밝혔다.

이번 공모전에는 전국 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지 학생들이 참여해 총 212점의 작품을 출품됐으며, 학생들은 AI, 첨단로봇·모빌리티, 반도체·디스플레이, 미래 에너지·원자력, 우주·해양, 양자 등 국가전략기술을 주제로 과학적 지식을 탐구하고 자신만의 관점으로 콘텐츠를 구성했다.

공정한 심사를 거쳐 최종 18개 팀이 수상자로 선정됐으며, 특히 이번 공모전에서 눈길을 끈 부분은 청소년들이 전문적이고 복잡한 과학기술을 단순히 소개하는 데 그치지 않고, 미래 사회와 일상생활에 미칠 영향까지 고민하며 자신들의 언어로 풀어냈다는 점이다.

주요 수상작으로는 고등부 성의고교 오세은·최라희 학생의 ‘전지시대-배터리의 현재와 미래를 읽다’, 중등부 원화중 박유진·장서윤 학생의 ‘코션스모스(COCEANSMOS)’, 초등부 가고파초등 김소윤·현동초등 배채민 학생의 ‘WAVE CRAFT – 파도가 움직이면 대한민국이 밝아진다’ 등이 선정됐다.

각 작품은 배터리 기술의 발전과 미래 에너지의 가능성, 해양과 우주를 연결하는 융합적 관점, 파도의 움직임을 전력 생산에 활용하는 파력발전 등 다양한 주제를 다뤘다.

특히 파력발전을 주제로 한 작품은 자연의 움직임을 에너지 자원으로 활용하는 기술에 주목했으며, 배터리 관련 작품은 전지 기술의 현재와 미래를 살펴보며 에너지 전환 시대의 과제를 탐구했다.

이날 시상식에는 수상 학생과 가족, 지도교사 등이 참석한 가운데, 이난희 관장의 축사에 이어 심사위원장인 공주교육대학교 정용재 교수의 심사 총평과 시상이 진행됐으며, 학생들의 노력과 성과를 함께 축하했다.

정용재 교수는 심사 총평에서 “청소년들이 국가전략기술이라는 다소 어렵고 전문적인 주제를 직접 조사하고 취재하며, 이를 신문이라는 매체를 통해 창의적으로 풀어냈다는 점에서 의미가 크다”며, “작품마다 주제에 대한 깊이 있는 탐구와 취재 과정에서 드러난 참신한 시각이 돋보였으며, 과학기술에 대한 청소년들의 관심과 탐구 역량을 확인할 수 있었다”고 평가했다.

이난희 국립대구과학관장은 “청소년들이 국가전략기술에 관심을 갖고 스스로 질문을 던지며, 자료를 조사하고 분석하는 과정을 통해 과학적 사고력과 창의성을 발휘했다는 점에서 매우 뜻깊다”며, “앞으로도 청소년들이 과학기술에 대한 호기심과 탐구심을 키우고 미래를 주도할 과학 인재로 성장할 수 있도록 다양한 과학문화 프로그램을 마련하겠다”고 말했다.

공모전은 시상식으로 끝나지 않고 시민들과 성과를 공유하는 전시로도 이어진다. 국립대구과학관은 과학관 1층 사이언트리홀 앞에서 수상작 전시회를 개최하고 있다.

전시에서는 청소년들이 직접 조사하고 탐구해 완성한 과학신문을 만나볼 수 있으며, 작품에 담긴 다양한 시각을 통해 국가전략기술에 대한 이해와 미래 과학기술의 가능성을 살펴볼 수 있다.

이번 공모전은 청소년들에게 과학기술을 배우는 수동적인 학습자에서 벗어나 스스로 질문을 만들고 정보를 분석해 지식을 전달하는 주체로 성장할 기회를 제공했다는 점에서 의미가 있다.

특히 과학기술이 국가 경쟁력과 미래 산업을 좌우하는 시대에 청소년들이 기술의 원리뿐 아니라 사회적 가치와 활용 가능성까지 고민했다는 점은 주목할 만하다.

과학을 배우는 데서 한 걸음 더 나아가 직접 취재하고 기록하며 미래를 그려낸 청소년들. 이번 공모전이 이들의 과학적 상상력을 실제 탐구와 도전으로 연결하는 출발점이 될지 기대된다.