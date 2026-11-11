민주당 대구시당 조직 정비 마무리...‘민생경제 회복’ 전면에

▲민주당대구시당이 지난 10일 여성·노인·청년위원장 등 15개 상설위원회와 4개 특별위원회 위원장에 대한 임명장 수여식을 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ민주당대구시당

더불어민주당 대구시당이 상설위원회와 특별위원회 인선을 마무리하고 본격적인 조직 가동에 들어갔다. 박형룡 시당위원장 체제 출범 이후 조직 정비를 마친 민주당 대구시당이 지역 민생경제 회복과 2028년 총선 준비라는 두 가지 과제를 동시에 풀어낼 수 있을지 주목된다.

민주당 대구시당은 지난 10일 여성·노인·청년위원장 등 15개 상설위원회와 4개 특별위원회 위원장에 대한 임명장 수여식을 개최했다.

이번 인선은 지난 8월 박형룡 시당위원장 선출 이후 추진해 온 조직 개편의 마무리 단계로서, 10월 초 각급 위원회 구성과 주요 당직 인선을 완료한 데 이어 이번 임명장 수여식을 통해 조직 정비를 공식화했다.

상설위원회에는 여성위원장 황혜진, 노인위원장 배기동, 청년위원장 유선경, 대학생위원장 정태연, 장애인위원장 성윤채, 노동위원장 이강우, 농어민위원장 이종무, 을지키는민생실천위원장 송현주, 사회연대경제위원장 도근환, 소상공인위원장 박기덕, 직능위원장 윤미경, 자치분권위원장 김두현, 다문화위원장 차우미, 교육연수위원장 최성태, 홍보소통위원장 최승규가 각각 임명됐다.

특별위원회는 법률특별위원장 백수범, 대구국민대통합특별위원장 김규학, 문화예술특별위원장 정연우, 정책위원장 최완식으로 진용을 갖췄다.

이번 조직 정비에서 눈길을 끄는 대목은 민생경제를 전면에 내세웠다는 점이다. 대구시당은 앞으로 '지역화폐 2조 시대'를 핵심 의제로 설정하고 지역경제 회복에 당력을 집중하겠다는 방침이다.

2028년 총선을 앞둔 조직 기반 정비 역시 이번 인선의 또 다른 배경이다. 대구시당은 지역위원회와 각급 위원회 간 협력을 강화하고 민생 현장 활동과 정책 간담회를 지속적으로 추진해 지역 조직의 결속력을 높인다는 계획이다.

다만 총선 경쟁력은 조직도상의 직책이나 위원회 숫자만으로 확보되지 않는다. 각 위원회가 지역별 현안을 얼마나 구체적으로 발굴하고 시민과의 접점을 넓히느냐가 실질적인 조직 경쟁력을 좌우할 것으로 보인다.

박형룡 대구시당위원장은 "대구시당의 조직 정비가 마무리된 만큼 다가오는 총선까지 남은 기간 지역 현안에 대한 정책 대응과 현장 활동을 더욱 강화하고, 시민과 당원이 함께 참여하는 대구시당을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

대구시당은 앞으로 각급 위원회별 활동계획을 구체화하고 지역위원회와 연계한 민생 현장 활동 및 정책 간담회를 이어갈 예정이다.

결국 이번 조직 정비의 성패는 임명장 수여식 이후에 달려 있다. 19개 위원회가 각자의 이름에 걸맞은 현장 활동과 정책 성과를 만들어내고, 이를 시민의 삶에 실질적인 변화로 연결할 수 있을지가 관건이다.