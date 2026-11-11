DGIST, 레이저 하나로 차세대 메모리 한계 넘었다...성능·안정성 동시 확보

▲좌측부터 DGIST 전기전자컴퓨터공학과 권혁준 교수, 권시현 석사과정생ⓒDGIST

인공지능(AI)과 고성능 컴퓨팅 시장이 빠르게 성장하면서 반도체 산업의 경쟁축이 연산 성능을 넘어 데이터를 얼마나 빠르고 안정적으로 저장하고 처리할 수 있느냐로 확대되고 있다.

특히 전력 소비를 줄이면서 메모리 집적도를 높이는 차세대 메모리 기술 확보가 반도체 산업의 핵심 과제로 떠오른 가운데, 대구경북과학기술원(DGIST)이 레이저를 활용한 새로운 반도체 성능 개선 기술을 개발해 주목받고 있다.

DGIST(총장 이건우)는 전기전자컴퓨터공학과 권혁준 교수 연구팀이 단일 레이저 공정으로 산화물 반도체의 전류 구동 성능과 동작 안정성을 동시에 높이는 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

이번 연구의 핵심은 기존 반도체 제조 과정에서 해결하기 어려웠던 성능과 안정성의 상충관계를 레이저를 이용해 개선했다는 점이다.

연구팀이 주목한 소재는 차세대 반도체 재료로 평가받는 IGZO(인듐·갈륨·아연 산화물)로서, IGZO는 누설전류가 적고 기존 반도체 제조 공정과의 호환성이 높아 차세대 메모리 소자에 적합한 소재로 꼽힌다.

특히 커패시터 없이 두 개의 트랜지스터만으로 데이터를 저장하는 2T0C DRAM은 고집적·저전력 메모리 구현을 위한 유망 기술로 주목받고 있지만 실제 메모리로 활용하기 위해서는 데이터를 읽어내는 전류 구동 능력과 장시간 작동에도 특성이 변하지 않는 안정성을 동시에 확보해야 한다.

문제는 기존 IGZO 반도체의 경우 안정성을 높이면 전류 구동 성능이 떨어지거나 전극과 반도체 사이의 접촉 저항이 증가하는 한계가 있었다는 점이다. 성능을 높이는 과정에서 안정성이 저하되는 구조적 문제를 어떻게 해결하느냐가 기술적 관건이었다.

연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 반도체 상부의 금속 게이트에 레이저를 선택적으로 조사하는 '국부 레이저 어닐링' 기술을 적용했다.

레이저로 발생한 열을 활용해 전류가 흐르는 채널 영역의 결함을 줄이는 동시에 전류가 드나드는 전극 접촉부의 저항을 낮추는 방식이다. 이는 별도의 복잡한 추가 공정을 늘리지 않고도 반도체 내부의 서로 다른 영역을 효과적으로 제어했다는 점에서 기술적 의미가 있다.

실험 결과도 주목할 만하다. 연구팀은 전극 접촉 저항을 약 59% 낮추고, 장시간 전압을 가했을 때 발생하는 문턱전압 변화를 83% 줄이는 데 성공했다.

전자 이동도는 37.9cm²/V·s를 확보했으며, 문턱전압도 양의 값인 0.27V로 유지했다. 성능 향상과 소자 안정성을 동시에 확보한 것이다.

특히 차세대 메모리로 주목받는 2T0C DRAM의 읽기 동작을 모사한 실험에서 데이터 0과 1을 구별하는 읽기 전류비가 10만 배 이상으로 나타났다. 이러한 특성을 1만 초 이상 안정적으로 유지하면서 실제 메모리 소자로의 응용 가능성도 제시했다.

이번 연구는 단순한 반도체 소재 개선을 넘어 차세대 메모리 구현 과정에서 해결해야 할 핵심 과제에 새로운 접근법을 제시했다는 평가를 받는다.

다만 연구실 수준의 소자 성능이 실제 메모리 제품의 경쟁력으로 이어지기 위해서는 대면적 공정 적용과 소자 간 균일성, 장기 신뢰성, 집적회로 제조 환경에서의 재현성 등 추가 검증이 필요하다. 특히 2T0C DRAM의 실제 제품 구현을 위해서는 읽기·쓰기 성능과 데이터 유지 특성, 제조 수율 등 종합적인 평가가 뒤따라야 한다.

이번 기술이 이러한 과제를 넘어 산업 현장에 적용될 경우 차세대 고집적·저전력 메모리의 제조 기술을 고도화하는 데 기여할 것으로 기대된다.

권혁준 DGIST 교수는 "이번 연구는 단일 레이저 공정으로 산화물 반도체의 채널 계면과 전극 접촉부를 동시에 제어해 기존에 상충관계에 있던 성능과 안정성을 함께 향상시켰다는 데 의미가 있다"고 밝혔다.

이번 연구는 권시현 석사과정생이 제1저자로, 권혁준 교수가 교신저자로 참여했다. 연구 결과는 재료과학 분야 국제학술지인 'Advanced Functional Materials'(IF 19.9)에 지난달 21일 게재됐으며, 학술지 뒷표지(Back Cover) 논문으로 선정됐다.

연구는 삼성전자 산학 연구와 과학기술정보통신부 개인기초연구사업(핵심), 교육부 대학중점연구소지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

AI 반도체 시대에는 연산 능력뿐 아니라 데이터를 저장하고 이동시키는 메모리 기술이 시스템 전체의 성능과 전력 효율을 좌우한다. DGIST 연구팀의 이번 성과가 차세대 메모리 기술의 제조 한계를 낮추고 국내 반도체 소재·소자 연구 경쟁력을 높이는 실질적인 기술적 기반으로 발전할 수 있을지 주목된다.