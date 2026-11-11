대구 동구, 여성 역량 키우고 홀몸 어르신 전기화재 막는다

▲대구 동구청이 지난 10일 '2026년 동구 여성행복아카데미' 수료식을 개최하고 있다.ⓒ대구동구

대구 동구가 여성의 역량 강화와 홀몸 어르신의 주거 안전 확보를 위한 생활밀착형 행정을 추진하고 있다. 이는 여성들이 지역사회에서 역량을 발휘할 수 있도록 교육 기회를 제공하는 한편, 전기화재 위험에 노출된 취약계층 가정에는 안전설비를 지원하며 주민 삶의 질 향상에 나섰다.

동구청(구청장 우성진)은 지난 10일 '2026년 동구 여성행복아카데미' 수료식을 개최하고, 같은 날 ㈜씨에스텍(대표 이찬우)과 전기차단기 설치 지원 기탁식을 진행했다.

두 사업은 각각 여성의 사회적 역량 강화와 고령층의 생활 안전이라는 서로 다른 분야를 다루지만, 주민들이 일상에서 체감할 수 있는 교육·복지 서비스를 확대한다는 공통점을 갖는다.

먼저 여성행복아카데미는 지난달 6일부터 11월 10일까지 총 6회 과정으로, 건강과 경제, 클래식, 인문학 등 다양한 분야의 명사 특강과 체험 활동에 참여하며 자기 계발과 역량 강화의 시간을 가졌다.

이날 수료식에서는 대한민국 대표 소통 전문가로 활동 중인 한석준 방송인이 강사로 나서 일상에서 활용할 수 있는 효과적인 의사소통 방법과 말하기의 중요성을 주제로 특강을 진행했다.

특히 이번 교육은 단순한 강의 수강을 넘어 여성들이 다양한 분야의 지식과 경험을 쌓고 지역사회 활동에 참여할 수 있는 계기를 마련했다는 데 의미가 있다.

다만 교육의 성과가 일회성 수료에 그치지 않으려면 교육 이후에도 수강생들이 지역사회 활동과 여성 리더십 발휘로 연결할 수 있는 지속적인 참여 기반이 중요하며, 교육을 통해 형성된 인적 네트워크를 지역 현안 해결과 공동체 활동에 어떻게 연계할지가 향후 과제로 꼽힌다.

▲지난 10일, ㈜씨에스텍(대표 이찬우)가 대구 동구청에 전기차단기 설치 지원 기탁식을 개최하고 있다ⓒ대구동구

같은 날 진행된 전기차단기 설치 지원 사업은 고령층 주거 안전 문제에 초점을 맞췄다.

㈜씨에스텍은 전기화재 위험에 취약한 동구 홀몸 어르신 10가구에 아크차단기를 설치하기로 했다.

아크차단기는 전기 배선이나 전기기기에서 발생하는 이상 불꽃을 감지해 전원을 차단하는 안전장치로서, 전기적 이상으로 발생할 수 있는 화재를 예방하는 데 도움을 주는 설비로, 노후 주택이나 전기설비 관리에 어려움을 겪는 고령층 가정의 안전 확보에 활용될 수 있다.

특히 홀몸 어르신은 화재 위험을 사전에 발견하거나 사고 발생 시 신속하게 대응하기 어려운 경우가 있어 주거환경에 대한 사전 예방 조치가 중요하다. 이번 지원은 취약계층 가정에 안전설비를 직접 설치한다는 점에서 생활 현장 중심의 민관협력 사례로 볼 수 있다.

이찬우 ㈜씨에스텍 대표는 "이번 지원이 어르신들께서 안심하고 생활하시는 데 작은 보탬이 되길 바란다"고 말했다.

우성진 동구청장은 여성행복아카데미 수료식에서 "여성아카데미를 수료한 수강생들이 동구의 여성 리더로서 지역사회의 다양한 활동에 적극적으로 참여하고, 이번 교육에서 쌓은 역량과 자신감을 각자의 자리에서 발휘해주길 바란다"고 밝혔다.

이어 전기차단기 설치 지원과 관련해서는 "어르신들의 안전을 위해 힘써 주신 ㈜씨에스텍에 감사드린다"며 "이번 지원이 어르신들의 주거 안전을 높이는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

이번 두 사업은 지역 주민의 삶과 밀접하게 맞닿아 있다는 점에서 의미가 있다. 여성 교육은 수료 이후 실질적인 사회참여와 활동 기회로 이어지는지가 중요하고, 전기화재 예방 지원은 실제 설치와 지속적인 안전 점검을 통해 얼마나 효과적으로 위험을 줄일 수 있는지가 관건이다.

동구가 추진한 여성 역량 강화와 취약계층 안전 지원이 일회성 사업을 넘어 지속 가능한 지역 공동체의 기반으로 자리 잡을 수 있을지 주목된다.